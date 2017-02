Бившият вокалист на „Каффе“ - в „Гласът на България“

62 62

26 Февруари 2017, 20:16 26 Февруари 2017, 20:16

Харесай 0 0 0

Бившият вокалист, с когото групата „Каффе“ се появява на музикалната сцена, е един от първите участници тази вечер в новия сезон на хитовото музикално риалити „Гласът на България“ на бТВ.



Явор Велчев, заедно с Орлин Павлов и Мария Илиева сформираха навремето култовата група, която впоследствие предизвика първия голям скандал на конкурса „Евровизия“. Явор е автор и на най-известното парче на „Каффе“, преди да се разпаднат - „Вместо мен“. Сега той се състезава за любим глас на България, а първата му изява на сцената на риалитито беше с песента It ain’t over till it’s over на Lenny Kravitz, едно от най-трудните за изпълнение, според журито.



Още в мига, в който се завъртя креслото на Графа, Влади Ампов веднага позна бившия си колега. „Ти си глас, който всеки от нас би искал в отбора си“, каза обаче Поли Генова и Явор се спря именно на нея за ментор. Явор така и не разкри в предаването защо е напуснал „Каффе“, а след това и България. По информация на Hotarena обаче грандиозен скандал с Орлин Павлов е повлиял на решението му. 39-годишният певец дълго време живее в Белгия, където негова музика звучи по местните радиа.



loading...