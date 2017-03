Дързост и плагиатство! Кои са най-големите крадци на песни у нас? Криско и Алисия водят

Редакторска плесница

В музиката има само 8 ноти и ни е ясно, че няма как при наличието на милиарди песни някъде да не се получи сходство. Къде - неволно, къде - твърде умишлено, парчетата на родните изпълнители доста често съвпадат с чуждестранните.

А най-големите плагиати се оказаха рапърът Криско и фолк певицата Алисия, увери се HotArena.

Сефтето на Криско

Съвсем наскоро именно ние бяхме тези, които разобличихме Кристиан Талев в дръзка кражба. Последното му парче „Лош или добър“, което за отрицателно време събра над 42 милион гледания, се оказа подобрена версия на песента „Кавали“ на сръбския певец Rasta.

И това далеч не му беше сефтето!

Първият сингъл на Криско „Drope some“ е взет от американския рапър Тайга. Неговото парче „Bitch, you betta have my money“ обаче нямаше такава популярност, за сметка на бг рапъра, който след кражбата стана особено търсен, припомня в. „Телеграф“.

Лошо няма, но изглежда Криско не е чак такъв новатор, за какъвто го спрягат.

Жана Бергендорф

Убийственият хит на Жана Бергендорф също не е чист като сълза. Тъкмо щяхме да я похвалим за високото ниво на видеото, и будни читатели ни сигнализираха. Визията на Бергендорф в клипа й „До край“ е смесица с тази на Риана в „We found love“ и „Kiss it better“. Явно освен с наркотиците, Жана има проблеми и с плагиатството…

Алисия

Най-много копи-пейст обаче има в родния поп фолк. Там всяка втора певица ползва сръбска мелодия или идея от западен клип. А ветеран в това е изпълнителката на Ара Алисия.

Почти няма хит на певицата, който да не напомня убийствено на чуждо парче. Ако пък случайно мелодията е оригинална, то видеото към парчето ще е с крадени идеи. Най-любимото вдъхновение на Алисия е Риана, Кайли Миноуг, Бионсе. Откъм визия пък често подражава на Джей Ло.

Клипът към парчето й „Ще се возим ли“ пък е едно към едно с „I Can Transform Ya“ на Крис Браун.

Колежката й ДесиСлава също често си позволява подобни волности. Поредното доказателство е клипът към песента й „Смени паролата си”. Видеото на поп фолк дивата удивително много напомня това на нашумялата корейска момичешка група 4 minute към парчето им „Crazy”.

Най-голяма е мешавицата между самите фолк певици, които се крадат една от друга. Галена краде от Преслава, Преслава краде от Алисия, ДесиСлава копира Преслава, а накрая Емилия копира всички накуп…

