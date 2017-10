Хилда Казасян - специален гост в спектакъла на Васил Петров „Sinatra: Vegas“

Кристалният глас на Хилда Казасян ще се слее с емблематичния тембър на Васил Петров в концерта-спектакъл „Sinatra: Vegas“ на 4 декември в зала 1 на НДК. Уникалното шоу ще превърне пространството в елегантен джаз клуб в духа на Лас Вегас. Именно там световната легенда Франк Синатра създава най-запомнящите си парчета.





Хилда Казасян и Васил Петров ще представят заедно на публиката унисон от боса нова теми. Дуетът в този многопластов спектакъл ще отлети за кратко от Лас Вегас до Бразилия със заглавията „The Girl From Ipanema“, „Corcovado“ и „How insensitive“ в нови версии.





„С Хилда сме много добри приятели от деца. Навремето заедно слушахме по цели нощи албума на Синатра с Ню Йорк стринг квартет. Синатра е любимият изпълнител и на двама ни“, коментира Васил Петров. След като той разказва на Хилда Казасян за предстоящия спектакъл, тя с радост се включва като гост в грандиозното шоу.





В проекта „Sinatra: Vegas“ участват още Биг Бенд на БНР в пълен състав под палката на маестро Антони Дончев, гост солистите Весела Бонева, Брус Джонсън (САЩ) и балет, напомнящ на „The Rockettes“ в ослепителни модерни сценични костюми, създадени специално за концерта. Режисьори са Румен Григоров и Алекс Борназ, а хореографи на кабаре балета са Станислава Гочева и Ани Ганчева.





В програмата са легендарните парчета „My way“, „Fly me to the moon“, „Strangers in the night“, „Something stupid“, „Come fly with me“, „New York, New York“ и много други. Проектът смесва смело суинг, джаз и боса нова музика, танци и модерното звучене на вечните класики, превърнало се в запазена марка на Васил Петров.



М

едийни партньори на събитието са bTV Media Group, сп. Биограф, webcafe.bg.