Лейди България Бети Методиева предаде световната корона „Miss top of the world” на Латвия

Светската репортерка на вестник „Телеграф" Елизабет Методиева предаде световната корона на „Miss top of the world” на латвийката Екатерина Тараскина. Нейни подгласнички пък станаха представителките на Украйна, Израел и Македония. Българската представителка, тази година, Илиана Динева се окичи с приза за любимка на публиката.



По време на финалната вечер, строго и справедливо жури, с представители: Стефан Илчев, Георги Асенов, Велина Узунова, Мариана Маринова, Маги Бадер, д-р Елена Пенчева и Елизабет Методиева избраха победителките.



„Смятам, че бяхме справедливи. До последно имахме колебания дали да бъде Мис Латвия или Мис Украйна победителка, но везната се наклони към Екатерина по време на тура по бански. Тя показа завидни форми и бе очевадно, че се е постарала доста за конкурса. За подгласничките също бяхме единодушни“, разкри пред „Телеграф“ Елизабет и допълни:



"Не страдам от факта, че предадох короната. Както няма бивш президент, така няма и бивша миска. Просто тази година добавихме още една красавица в семейството на „Miss Top of the world”. На финалната вечер нашата Бети блесна с 2 прекрасни рокли , дело на топ дизайнерът Борче Ристовски. „Не е нужно да имаш принц до себе си, за да се чувстваш принцеса, стига да имаш правилната рокля“, с усмивка похвали таланта на Ристовски, нашата красавица. В залата присъстваха още: фолк певецът Илиян, брадърът Борислав Комсийски, автомобилнят състезател Илия Царски и куп родни миски.



Конкурсът „Miss top of the world', се проведе в Пловдив, България. Нашата страна бе домакиня на световния конкурс, тъй като миналата година Елизабет грабна приза в Делхи, Индия. Нашето момиче посрещна участнички от 20 държави в хотел „Санкт Петербург“, където момичетата прекараха 5 дни. През това време те успяха да покажат талантите си и да презентират страните си в отделни вечери. Участничките бяха поканени и в община Пловдив, където ги посрещна лично зам.кметът Георги Титюков , след което им бе организиран туристически тур с гид, който им показа най-забележителните места в града под тепетата.



„Mомичетата останаха очаровани от държавата ни. Искам да ви кажа, че 70% от тях ми споделиха, че сикат да останат да живеят тук. Имахме много положителни моменти с тях през тези 5 дни. Не липсваха и главоболия разбира се, защото в един момент се изправяш пред 20 непознати и коренно различни характера, но се справихме“, разкрива още Елизабет.



Водещ на конкурса бе актьорът Борис Кашев, а режисьор Мартин Геновски.



„Благодаря им от сърце за цялата помощ, както и на моите приятели Велина и Евгени. Благодаря на родителите ми, които винаги са ми опора и на Господ, за всичко, което ми е дал. Събитието се осъщяестви с любезното съдействие на на: Хотел „Санкт петербург“, „:W garden”, “Nikeli”, “Lucy”, Sportensklad.bg, Be spoke, Мол Марково тепе, Raffy bar and gelato, минерална вода Бачково, клиника за хемодиализа „Дъчмед' и любимите цигари „Corset” и “Falkon”.“, завършва Елизабет.



Само 2 дни след „Miss Top of the world', Елизабет Метоиева заяви, че приключва с конкурсите.



„Често ми задават въпроса няма ли пак да се явя. Не! Аз стигнах върха, без да съм го искала. Отидох на шега в Индия и се върнах със световна корона. Развях знамето ни и то за победа. Това ми стига.“, категорична е Елизабет. Може би бих приела ангажимент като водеща на подобно мероприятие, но никога вече като участник. Е , да не казвам никога, като се омъжа, може да се пробвам на „Мисис България“, с усмивка се пошегува Елизабет. Това обаче е в далечни планове, тъй като тя изобщо не мисли за сватба в момента.



„Нямам човек до себе си. Сама съм от известно време, но се чувствам щастлива. В последната си връзка, ако мога така да я нарека изобщо, бях поизгубилка себе си. Сега се чувствам страхотно. Знам коя съм и какво заслужавам и не бих се примирила с нещо по-малко. За мен е важно уважението и искреността. Сега се отдавам на работата си и на пътувания. Вече имам няколко дестинации, които съм си набелязала, но компанията си ще запазщ в тайна“, с дяволита усмивка завършва светската репортерка на Телеграф.