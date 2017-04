Топжурналистката Бети Методиева води конкурса Miss Top of the world в България

Топрепортерката на „Телеграф“ Елизабет Методиева спечели правото световният конкурс Miss Top of the world да се проведе в България, научи HotArena.



Щастливата новина сподели самата тя в личния си профил във Фейсбук . Методиева, която се изявява и като ВИП детектив в предаването „Папараци“ по Би Ти Ви с радост разкри следното:



„Приятели , фактът, че през ноември, спечелих титлата "Miss top of the world " в Индия, дава правото на България, тази година, да е организатор на световния конкурс у нас. В момента водим усилени преговори това да се случи, както и с български вериги, които да ни подкрепят Съвсем скоро очаквайте подробности около мястото и датата на събитието !!!“.



Методиева разкри, че без да се двоуми е приела предложението да направи конкурса у нас. „Малко след Нова година Меги Савова ми се обади да ми каже, че от дирекцията на конкурса в Латвия са й предложили да бъде тази година в България. Както знаете е практика първо да се предлага на победителя. Без да се колебаем и двете с Меги решихме да го направим в България, защото страната ни заслужава", споделя Бети.



В момента красавицата е в преговори с една от най-големите хотелски вериги, които да са домакин на събитието. Тя е категорична, че искат да направят церемония на световно ниво и ще дадат всичко от себе си. За момента е ясно, че ще участват над 30 момичета от цял свят, а като месец за провеждане на церемонията е посочен септември, пише „Телеграф“ .