Последни
Популярни
Горещи

Дениз Хайрула стана цветарка!

https://hotarena.net/az-jenata/deniz-hayrula-stana-cvetarka HotArena.net
HotArena.net
98
Дениз Хайрула стана цветарка!

HotArena.net
98

Любовта цъфти за красавицата от "Ергенът" Дениз Хайрула. Мистериозният й любим я засипва с огромни букети рози,  тя сама ги аранжира в елегантни композиции и украсява дома си, пише България Днес.

В социалните мрежи феновете й веднага се пошегуваха, че може да отовори собствено ателие за цветя. Дениз пази в тайна името на своя  партньор. Само преди дни тя намекна за тайна сватба в Тайланд, публикувайки кадър с табела "Добре дошли на нашата сватба: Дениз и ...".

Любовта явно е събудила нов талант у нея - този на истинска цветарка. 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.