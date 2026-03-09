Дениз Хайрула стана цветарка!

Любовта цъфти за красавицата от "Ергенът" Дениз Хайрула. Мистериозният й любим я засипва с огромни букети рози, тя сама ги аранжира в елегантни композиции и украсява дома си, пише България Днес.

В социалните мрежи феновете й веднага се пошегуваха, че може да отовори собствено ателие за цветя. Дениз пази в тайна името на своя партньор. Само преди дни тя намекна за тайна сватба в Тайланд, публикувайки кадър с табела "Добре дошли на нашата сватба: Дениз и ...".

Любовта явно е събудила нов талант у нея - този на истинска цветарка.