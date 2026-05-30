Татяна Мирошина превърна модния подиум в надежда за деца без родителска грижа

Благотворително модно ревю в подкрепа на деца, останали без родителска грижа, събра популярни личности от модните, бизнес и арт среди.

Инициативата бе организирана от Татяна Мирошина – Miss Earth Bulgaria 2024 и Miss Charm Bulgaria 2025. Чрез своята фондация Hand4Hope тя успя да обедини съмишленици и дарители в кауза за набиране на средства за деца до 2-годишна възраст, останали без родителска грижа и настанени в защитени къщи за временно настаняване.

По време на събитието Мисис България Мариана Иванова представи своята нова лятна колекция, а певицата Лорета Димитрова се включи със специална благотворителна музикална програма.

Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на пюрета, адаптирано мляко, памперси и други консумативи от първа необходимост за децата. По повод Международния ден на детето – 1 юни, малчуганите ще получат и играчки, както и различни подаръци и занимателни принадлежности.

Организатори на събитието са Стефан Банюс и Дейвид Айтов.