Джоли, внимавай да не се спънеш!

<p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif">О, да! Без съмнение актрисата изглеждаше абсолютно безупречно в новата си дизайнерска рокля.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif">На снимките от премиерата на филма "<span lang="EN">In the land of blood and honey"</span><span lang="BG">, който е режисьорският дебют на актрисата, забелязахме, че Анджелина е срещнала малко трудности с това да се справи с ходенето, без да настъпва части от облеклото си.</span></span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-size: 14px"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif"><span lang="BG">За щастие, Джоли бе съпроводена от мъжа си Брад Пит, който през цялото време и помагал да се справи със своенравната рокля на жена си, което явно е била причината Анджи да не стигне до по-големи излагации.</span></span></span></p>