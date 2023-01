Големите концерти на 2023г.: Чакаме Джони Деп и Ерос Рамацоти в „Арена Армеец“…

Ерос Рамацоти се връща в София за концерт в "Арена Армеец" на 25 април 2023г. , съобщават организаторите от Fest Team.

Гостуването на италианския певец е част от световно турне, което започва тази година по повод Battito Infinito (Безкраен ритъм). Новият албум на Рамацоти излиза от Capitol Records - Италия, на 16 септември.

"Планирах тези концерти, за да отпразнувам по-добре новите песни, които предстои да бъдат издадени. Участвах активно, проследявайки всеки един етап от работата и грижейки се за всеки детайл и нюанс. Във всеки от един от тези концерти ще има малка част от мен и моята история. Нямам търпение да се срещна и да прегърна отново феновете си по целия свят, защото вярвам, че това е най-добрият начин да посрещнем този сложен момент и да започнем да правим музика отново. Заедно", казва Ерос Рамацоти.

Той има 70 милиона продадени плочи, два милиарда стрийма и почти два милиарда гледания в YouTube.

След 14 студийни албума, напълно разпродадени европейски и световни турнета, много награди и признания, Ерос празнува 35 години от кариерата си с огромно световно турне – нова глава в неговата артистична и музикална кариера в едни от най-престижните арени по света. Първата спирка е на 15 септември 2022 г. в La Maestranza, в Севиля, следват Агридженто, Верона, Атина и Кесария. Турнето включва 60 града в цял свят.





Супергрупата Hollywood Vampires (Холивудски вампири) начело с кинозвездата Джони Деп, музикалните легенди Алис Купър и Джо Пери от "Аеросмит", подкрепени от китариста на Алис Купър - Томи Хенриксен, пристига в България на 12 юни 2023 г.



, съобщиха организаторите от 8pm. Шоуто ще е столичната "Арена София", където бандата ще забие едни от най-големите рок хитове на всички времена. София е част от европейското турне на групата, която се завръща на сцената с огромно желание за истински рок след 3-годишна пауза.

"Вече изминаха три години, от както бяхме на турне с "Вампирите". Нямам търпение да се съберем отново с момчетата, обичам това, че съм част от групата! Моята банда е страхотна, но това да пея с Hollywood Vampires е напълно различно изживяване!", посочва Алис Купър.

Той, Джо Пери и Джони Деп създават Hollywood Vampires през 2015 г. в памет на рок звездите, починали през 70-те години. Като традиция техният сетлист включва едни от най-големите хитове на легенди като The Who, Led Zeppelin, David Bowie и Motörhead. Пред феновете си супергрупата ще изпълни и собствен репертоар от последния им студиен албум “Rise” (2019), който включва синглите "Heroes", "The Boogieman Surprise" и "Who’s Laughing Now”.

Сепургрупата носи името на небезизвестния клуб на знаменитости, създаден от Алис Купър през 70-те години. В него членуват рок величия като Джон Ленън от "Бийтълс", Кийт Мун от "Дъ Ху" и Мики Доленц от "Дъ Мънки". Hollywood Vampires имат издадени два студийни албума с участието на гост музиканти от ранга на Пол Макартни ("Бийтълс"), Слаш от "Гънс енд роузис" и Байън Джонсън от "Ай Си Ди Си".

Билетите влизат в продажба на 4 ноември (петък) в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

От 2 ноември в продажба влизат и ексклузивни ВИП пакети за концерта, които отново ще бъдат налични в мрежата на Eventim.

SCORPIONS са първата група, която се включва в третото издание на "Midalidare - Rock in the Wine Valley".



Те ще бъдат хедлайнъри на откриващия ден. Фестивалът в Долината на виното ще се проведе от 30 юни (петък) до 2 юли (неделя) 2023-а. "Щастливи сме, че можем да започнем именно със SCORPIONS, които нямат нужда от представяне. Истински легенди на рок музиката, които за първи път в България ще изпълнят песни от последния си албум "Rock Believer" и, разбира се, всички класики, които всички ние знаем и пеем", споделят организаторите.

SCORPIONS продължават своето световно турне, с което освен новия им 19-и студиен албум, отбелязват и 50 години от дебютния им "Lonesome Crow". Именно в "Rock Believer" групата за първи път работи с бившия барабанист на MOTORHEAD Mikkey Dee. "Записахме новия албум на живо заедно в една стая, както се правеше през 80-те", споделя вокалът на бандата Klaus Meine, а китаристът Rudolf Schenker допълва: "Това да сме отново на турне с групата и да свирим пред хиляди хора, представяйки им новата ни музика е нещо много специално в кариерите ни".

SCORPIONS са рок групата Номер 1 в Германия и една от най-важните рок банди в целия свят. SCORPIONS са продали над 120 милиона копия от албумите си, изнесли са над 5000 концерта и са създатели на вечната класика "Wind of Change", доминирала музикалните класации в целия свят, както и на хитове като "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You", "Send Me an Angel" и много други. Носители са на множество награди, както и имат звезда на "Hollywood Rock Walk of Fame".

От днес в продажба са еднодневни билети за 30 юни с цена 90 лв. Освен това, по случай "Черния петък" се пускат ограничена бройка билети "Backstage Tour", с които феновете ще могат да надникнат в "кухнята" на фестивала и да видят как турират световните банди. "Backstage Tour" са на цена 20 лв. и важат само за притежатели на тридневни билети. Те ще могат да бъдат купувани до 27 ноември (неделя). Тридневните билети за целия фестивал са с цена 130 лв.

Билетите са в продажба в мрежaта на "Eventim" в цялата страна (поръчай онлайн от тук), както и в "OMV", Билетен център на НДК, "Технополис" и "Български пощи". Деца до 12 години влизат без билет.

Билетите ще запазят цените си до края на годината:

- 90 лв. - еднодневен билет за 30 юни с хедлайнър SCORPIONS

- 130 лв. - тридневен билет за целия фестивал

Гръцки изпълнител Йоргос Даларас ще има концерт на Античния театър в Пловдив на 2 септември 2023 г., съобщават организаторите от "БГ саунд стейдж".

Програмата му у нас ще включва подбрани класики от целия му репертоар, който показва най-важните етапи от живота на певеца. На сцената ще има оркестър от духови инструменти, китари, гръцки бузуки и вокалисти.

Провъзгласен за гръцкия Брус Спрингстийн, Даларас се нарежда сред най-големите феномени на поп музиката на Средиземноморието от последните десетилетия.

"Даларас е необикновен артист, пътешественик, неспокоен музикант, който твърдо вярва в индивидуалия характер на гръцката музика, в нейната сила и емоция, и в същото време в нейното световно звучене. Неуморните му пътешествия пренасят музиката на Гърция по всички краища на света и го превръщат в най-успешния в световен мащаб гръцки изпълнител",, разказват от "БГ саунд стейдж".

Считан е за човека, който възражда стила ребетико и го прави популярен не само в Гърция, но и в целия свят. Даларас е провъзгласен също и за баща на гръцкия блус, повлиян от гръцкия фолклор, като прибавя към песните си елементи от латино музиката и фламенко.

Работи с най-големите гръцки композитори като Микис Теодоракис, Янис Маркопулос и Манос Хадзидакис. С Теодоракис издават заедно албум по стихове на Янис Рицос - за първи път през 1974 г., след падането на Гръцката военна хунта.

Йоргос Даларас има над 40 албума, първият издава на 18-годишна възраст. Има над 20 милиона продадени копия на албуми, напълно разпродадени зали из целия свят и проекти със световни музиканти като Стинг, Брус Спрингстийн, Питър Гейбриъл, Пако де Лусия и Ал ди Меола. Пял е в парижката зала "Олимпия", лондонския Royal Festival Hall, на стадион "Уембли". Два пъти пълни олимпийския стадион в Атина с над 160 000 зрители - събитие, запомнено като единствено по рода си в Гърция. Кофи Анан го приветства като един от седемте посланици на добра воля на Върховния комисариат на ООН за бежанците.

