Контузеният Джони Деп и Холивудските вампири побъркаха публиката в „Арена София“ (СНИМКИ)

„Дамите сигурно искат хапка от този вампир, човекът с хиляди лица - Джони Деп“, вдигна градуса на пощурялата публика ексцентричният американски рок певец, тектописец и вокал на супергрупата Hollywood Vampires Алис Купър в понеделник вечерта. Думите на Винсънт Деймън Фурние, каквото е истинското име на музиканта, по адрес на басиста на бандата, любимия холивудски актьор Джони Деп, взривиха най-вече дамската част сред феновете, изпълнили до предел зала „Арена София“, чиито крясъци спокойно можеха да я съборят, писа "България Днес".





Джони, Джони! И ние ти благодарим, капитане. Голям си! СНИМКИ: ЮЛИЯН САВЧЕВ

Двата баса на супергрупата - на Деп и на Крис Уайз От The Cult

Екзалтацията на публиката, сред която имаше поне три различни поколения, си беше напълно основателна. Рядко музиканти от толкова висока световна класа от банди като Aerosmith, The Cult и Allice Cooper, сбрани в една супергрупа, идват да ни пеят на крака. И като споменахме това - екранният пират капитан Джак Спароу беше с контузен и шиниран ляв крак. Но това ама никак не му попречи да се държи мъжки и да издържи, без да седне, до финала на това шоу на сетивата в 22:38 ч.

Китарното перо на Aerosmith Джо Пери

Малки, големи и още по-големи стигнаха до музикална истерия

Точно в 20:57 ч. групата „изпълзя“ с бодра крачка и видимо добро настроение от добре охраняваната си подземна зона на „Арена София“ към сцената. Джони, който сега не е Уокър (ходещ), а Лимпър (куцащ), още не качил стълбите помаха с усмивка на чакащите го журналисти и сложи дясна ръка на гърдите си, леко покланяйки се в знак на благодарност. Алис Купър изпрати своето специфично помахване с вълшебното си музикално бастунче, придружено с 24-каратова усмивка. Другите членове на бандата Глен Собъл и Томи Хенриксен от Allice Cooper Band, Крис Уайз От The Cult, Бък Джонсън и Джо Пери от Aerosmith също поздравиха медиите. Музикантите получиха съпровождащи към чакащите ги фенове ръкопляскания, а отразяващите журналисти - комплимент от организатирите „Жокер Медия“ и BLM - чаша сухо бяло вино и газирана вода.

Големият Алис Купър, познавал Джон Ленън и Джим Морисън

Големи звезди - грандиозен финал. Обещаха пак да дойдат

„България Днес“ видя, че във вечерното шведско меню на всички, замесени в организацията на спектакъла, присъстваха много пресни плодове и зеленчуци - ябълки, ягоди, череши, зелена салата, домати, краставици, чушки, печени зеленчуци на скара, ръжен хляб, бейби сандвичи с фина мръвка и зеленчуци, маркови ободряващи напитки, портокалов сок, минерална и газирана вода. Разбира се, и алкохол! А преди да се качат на сцената, музикантите се разсвирваха и си пееха в специално приспособеното за тях помещение и разхвърляха типичен звезден шумен прах.





Меломаните чуха от „Холивудските вампири“ добре познатите и любими парчета на Pink Floyd - Another Brick In The Wal, The Jack на AC/DC, Baba O'riley на The Who, School's Out на Allice Cooper, Walk This Way на хардкор/хип хоп бандата RUN DMC в колаборация с Aerosmith, Five to One, слята с Break On Through на The Doors и т.н. Карибският пират Джони Деп пък изпя прочувствената песен на големия Дейвид Боуи Heroes с думите „Тази песен е за вас, мои братя!“ и в някакъв момент „услужи“ на колегата си Джо Пери с перце за китарата му.



Бандата излезе на музикалната арена изпод остри вампирски зъби и в пламъци точно в 21 ч., пуши цигарки, пийва бирички и забива яко сред визуални ефекти и пред джунгла от ръце час и половина. На финала Алис Купър представи поотделно всеки от групата с думите „Сигурно се питате кои са тези добре изглеждащи хора на сцената“, „похвали“ китариста им с думите „Някой познава ли този човек? Най-добрият китарист в историята на рокендрола - мистър Джо Пери“, а за себе си скромно каза „Аз“.



Супергрупата подгряваха българската рок банда Sevi и италианците Red Roll.



„Ехаааа! София, България! Благодарим ви много и лека вечер! А ние ще се върнем!“, обеща гласът на вампирите от сцената.