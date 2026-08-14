КАКВО ПОДЯВОЛИТЕ?! След пижамите: Мис България цъфна облечена в чувал на плажа! (СНИМКИ)

След като обиколи цяла Гърция по пижамка, Мис България реши да заложи на още по-ексцентрична визия – чувал за плажа.

Венцислава Тафкова се появи на морето с широка бежова рокля, която модните хора вероятно биха нарекли „ефирна бохо визия“. За всички останали обаче първата асоциация е доста по-проста – чувал с презрамки, шише Show.bg.

Изпълнителката на „Малък си за мен“ позира с въпросния тоалет на плажа, а роклята й моментално повдига логичния въпрос: това мода ли е, или просто някой е решил, че и чаршафът може да мине за лятна рокля, стига да го вържеш правилно?

Истината е, че този тип безформени плажни рокли напоследък плъзнаха сред родните красавици. Няма талия, няма кройка, само oversize линия, която уви – прикрива стройните извивки на дамите.

При Тафкова ефектът е спорен. От една страна, визията наистина може да мине за морска нимфа, тръгнала да се губи драматично между скалите. От друга – ако човек не е в настроение за поезия, спокойно може да реши, че красавицата просто е метнала върху себе си най-близката плажна завеса.