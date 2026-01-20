Люба Кулезич категорична: Не харесвам Албена Булева. Няма как да е водеща в предаването ми! https://hotarena.net/laifstail/lyuba-kulezich-kategorichna-ne-haresvam-albena-buleva-nyama-kak-da-e-vodeshta-v-predavaneto-mi HotArena.net

Водещата на миналото в архив предаване „Сигнално жълто" на Албена Булева се завръща, пише „България Днес".

Но не като част от предаването на Люба Кулезич „Честно казано“ в телевизия „Евроком“, както нашепват отскоро слуховете в медийните среди, а пак като солова водеща - или поне на първо време.

Самата Люба Кулезич отрече категорично всяка възможност хлевоустата блондинка да се „вмъкне“ или да бъде вмъкната в нейното предаване.

„Това е невъзможно да се случи! Не харесвам Албена Булева!“, отсече пред вестника известната публицистка и кинокритичка. Но архивите помнят! Защото през март 2011 г. бившето „момиче на късмета“ на Къци Вапцаров е поканено именно от... Люба Кулезич да стартира новото светско развлекателно предаване „Панаир на суетата“ по ТV 7 свалено от ефир в началото на 2012 г.

Родената в Санкт Петербург полурускиня странно търпеливо за нрава си изчака като администратор

на хотел в Кипър „големия ден”, в който ще се появи отново на екран. Запознати с кадровите механизми зад кадър в „Евроком" поясниха за „България Днес“, че самостоятелно шоу предаване в телевизията обикновено се излъчва с външно продуциране и финансиране.

Това се отнася най-вече до обществено-политическите предавания като на Люба Кулезич и Сашо Диков. Обикновено босовете на телевизията били склонни да отделят по половин или един час седмично и на подпредаване в рамките на големите и по времеви обхват предавания, но пак срещу заплащане по свои тарифи. Предполага се, че Вулева ще цъфне в ефира на „Евроком“ с шоуто й „Психодиспансер“, което започна да води през есента на 2013 г. Нейните нападки срещу видни фигури от арт истъблишмънта на България и етнически групи докараха много бързо сериозни главоболия на нейните шефове от страна на СЕМ - най-вече във вид на солени глоби. В един момент на тях им писнало да им бъркат в джоба и се стигнало до „развод“ с устата водеща, но е повече от съмнително, че завърналата се Албена Булева ще бъде вече „мила, кротка и добра“, най-малкото защото скандалите вдигат рейтинга, а те не са никак малко в кариерата на „скандално жълтата“ телевизионерка.