Заразил ли е Наско Месечков д-р Щонова с вируса на целувката?

Хореографът Наско Месечков е танцувал опасно близо с д-р Неделя Щонова, докато е бил носител на силно заразния Епщайн-Бар вирус. Двамата спечелиха танцувалното шоу за знаменитости „Денсинг старс” през пролетта на 2024 г., точно когато ралити звездата е бил истинска „вирусна бомба”.



Това разкли самият той в социалните мрежи. Месечков не сподели как и от кого точно е пипнал заразата, но от публикацията му стана ясно, че докато танцува, уж забавлявайки се, той е страдал ужасно, измъчван от мононуклеоза. Танцувалният гуру е семеен мъж, като през няколко години подновява брачните си обети със съпругата си Кремена. Двамата имат дъщеря Айлин и син Давид. Преди няколко години във „ВИП Брадър” обаче Месечков призна, че в един период от живота си е имал сексуални контакти на двата бряга и нищо чудно да е пипнал вируса с интимни ласки.

За Епщайн-Бар вируса Наско разбира през 2024 г. и се бори със здравословните си проблеми цели 2 години! Това е вид херпесен вирус (човешки херпесен вирус 4), който се пренася най-често чрез слюнка – например при целувка, пиене от една чаша, използване на общи прибори, както и при орален секс. Затова е известен като „вируса на целувката”. Месечков и маниачката на тема здравословен живот д-р Щонова не са се мляскали с език по време на преките излъчвания на „Денсинг старс”, но при много от танците им с поддръжки и страстни погледи наистина бяха много близо един до друг, при което обмяната на телесни течности е неизбежна. Естествено, по това време танцьорът и представа си нямал, че е заразно болен, защото „вирусът на целувката” може да остане в инкубационен период години наред и за да се открие е нужно специално, а не рутинно изследване.

„Моята история започна по един почти парадоксален начин, с победа. С края на „Денсинг старс” 2024 и момента, в който заедно с д-р Неделя Щонова вдигнахме голямата купа”, сподели Месечков. По време на 13-те седмици, в които се излъчва предаването, той чувствал постоянно умора, отпадналост, напрежение и болка в мускулите. Телевизионната знаменитост първоначално отдава хроничната си умора на жестоките тренировки.

„Първо си казваш, че си уморен. Нормално е. След такова натоварване организмът има нужда от време. После минава една седмица. Втора. Трета.

А ти не се възстановяваш. Събуждах се сутрин около 8 ч. Оставях децата, започвах деня си и към 11 ч. вече имах чувството, че някой е изключил тока в тялото ми. Не просто умора. Безсилие. И започваш да търсиш отговор. Направихме изследвания. После още. Стандартната клинична картина и микробиологията не показваха обяснение, което да съответства на начина, по който се чувствах. На хартия много неща изглеждаха наред. Аз обаче не бях наред”, спомня си за този период Месечков.

Най накрая чрез изследване с четка за цитонамазка лекарите разбират къде се крие проблемът му и откриват локална реактивация на Епщайн-Бар вирус (EBV) в устната кухина. EBV всъщност е изключително разпространен човешки вирус. Много хора се срещат с него още като деца, като инфекцията може да премине леко или дори практически незабелязано. При други, особено при заразяване в по-късна възраст, той може да причини инфекциозна мононуклеоза. Именно от това страдал реалити героят. Заболяването протича с висока температура, силно възпалено гърло, подуване на лимфните възли (особено на шията) и голяма умора.

Особеното при този вирус е, че след първата среща с него той не напуска напълно организма. Остава в него в латентно, образно казано „спящо“ състояние и при определени обстоятелства може да се реактивира. Тогава дошла уплахата, защото Наско Месечков научил от докторите, че усложненията могат до доведат до лимфом. Това е вид рак на лимфната система, която е част от имунната система на тялото. Заболяването възниква, когато белите кръвни клетки (лимфоцитите) започнат да се делят грешно и неконтролируемо. Основните типове са лимфом на Ходжкин и неходжкинов лимфом – едни от най-трудно лечимите онкологични заболявания. Вирусът обаче не означава автоматично заболяване или опасност и реактивация.

„Започнаха още изследвания. Консултации. Опити да разберем какво точно се случва и как организмът ми може отново да възстанови контрола”, спомня си за кошмарните две години от живота си танцьорът. След страхове, усилия и страдания, той се възстановява. А като доказателство за това, че е „нов човек”, Месечков обяви, че отново почва усилни тренировки във фитнеса, за да извае пак мускули и стройно тяло.