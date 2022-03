РЕКОРДЬОРИ: Джулката и Джизъса с най-много годежи, Ирен Кривошиева - шампион по бракове, Кали ражда от всеки мъж...

В ръзките на известните определено не са лесна работа. Доста от звездните любовни приказки започват бурно, но завършват със скандали, изневери и тежки обвинения. Въпреки това има знаменитости, които не губят надежда и не спират да търсят любовта.





Джулиана Гани е заклета романтичка. Мис Силикон има зад гърба си четири годежа и две сватби. През 2013 г. Гани разби мъжките сърца, като обяви официално, че е сгодена за половинката си Роман Стоичков. „Сгодена съм и се чувствам много обичана и щастлива“, сподели тогава красавицата. Противно на очакванията, любимият на моделката не беше мастит милионер, а най-обикновено момче. Двамата имат страстна любовна връзка и са неотлъчно един до друг. Историята изглежда почти съвършена до 2015, когато Джули излиза с ново изявления. „Връзката ни приключи! Въпреки всичко болката пречиства, а и човек от съдбата не може да избяга! Пожелавам на моето момче щастие и успех занапред", жалва се Гани. Следва годеж номер 2 за секси блондинката. Малко след раздялата с Роман Джулиана среща съпруг номер 2 – Станимир Ташев. Любовта им е страстна и пламва бързо. Като в романтична приказка е последвана от годеж в Тайланд и сватба. „Вече съм госпожа Ташева“, хвали се Джулиана. За жалост връзката им трае само 10 месеца, а зли езици твърдят, че причина за разлъката е появата на нов мъж в живота на хубавицата. Миската отрича това да е така и като причина изтъква, чe ce paзвeждa c нeгo, тъй ĸaтo тoй нe e иcĸaл дa paбoти, a зa вcичĸo ce e нaлaгaлo да плща тя. Дълго време екссъпругът на звездата отказваше да подпише документите за развода. Междувременно Гани реши да извади мръсното му бельо на бял свят. Стана ясно, че мускулестия мачо не само че не е плащал сметките на хубавицата, но и я е завлякъл с пари и отнел автомобила й. Дoĸaтo все още са заедно, Джyлĸa ĸyпyвa нa лизинг cĸъпapcĸa ĸoлa, ĸoятo oт глyпocт зaпиcвa нa нeгoвo имe. Cлeд ĸaтo Taшeв нayчaвa, чe тя e пoдaлa дoĸyмeнти зa paзвoд, тoй взимa вoзилoтo зa ceбe cи. A пo-ĸъcнo се разбира, чe e зaминaл пpи poдитeлитe cи в чyжбинa с него.



Истината в разногласията на бившите съпрузи е някъде по средата, защото не след дълго Мис Гани представя новата си половинка в обществото, а Станимир започва да тръби, че именно той е запознал Джулиана с Илиян. Факт е, че силиконката среща Илиян, дoĸaтo e c Taшeв, зapaди фитнec ĸнигaтa мy, нa ĸoятo тpябвaлo дa бъдe peĸлaмнo лицe. Haйдeнoв peшил дa й ĸaжe, чe я xapecвa, нo c пpeдyпpeждeниeтo, чe нe иcĸa дa бъдe paзбивaч нa ceмeйcтвa. В ĸpaйнa cмeтĸa двaмaтa c Илиян зaпoчвaт дa ce cближaвaт и имeннo тoй ce oĸaзвa тoзи, ĸoйтo нaвивa Джyлиaнa дa ce paздeли oĸoнчaтeлнo c Taшeв. Следва годеж номер 3 и сватба по не чак толкова романтични причини. Заради появилите се oпaceния, чe пъpвopoдният й cин мoжe дa бъдe зaпиcaн с имeтo нa Ташев, тя пoбъpзa дa ce oмъжи тaйнo зa нoвaтa cи изгopa. За сметка на сватбата раздялата на двамата влюбени стана много явно. Скандал след скандал, стигна се до официален развод и отнемане на правата на детето на Гани в полза на Илиян. Красавицата не страда дълго и само ден след развода обяви, че вече е сгодена за новия си любим, този път полицай.



На вечно търсене в любовта е обречен и футболистът Благой Георгиев. Джизъса има зад гърба си два годежа, една сватба и четири деца. Първата официална половинка на футболиста е гимнастичката Христина Витанова. Именно заради него тя прекратява спортната си кариера. През 2009 г. обществено известна стана постъпката му, когато той заряза половинката си бременна навръх Бъдни вечер заради любовната му авантюра с фолкпевицата Лияна. През април 2010 г. Христина ражда и първото им дете - Йоана. Твърдеше се, че Витанова му е простила многобройните изневери и в края на 2011 г. двамата се събират отново под един покрив. Така през юни 2013 г. гимнастичката дава живот и на сина им Давид. Семейното гнездо е разрушено, след като Витанова разбира, че Благой отново й изневерява с плеймейтката Биляна Евгениева. През 2014 г. футболистът предлага брак на половинката си Куини-Алис, който така и не се състоя. През 2015 брак има, но сватбата е с рускинята Есмер в скъп хотел в Москва. Двамата приличат на перфектната двойка, а картинката става пълна с раждането на общото им дете. Следват чутовни скандали и разправии, а двамата се разделят и събират многократно. Разводът става факт през 2018, а Джизъса се прибира в родината с подвита опашка. Благой се разделя с цялото придобито имущество по време на брака им, а те не са никак малки. Най-скъпата от тях е луксозен ресторант в центъра на Москва, който е оценяван на около 1 млн. долара. След завръщането си в България Благо обикаля като волна птичка столични бръмчалки, докато не срещна новата любов в лицето на русата Златка. Връзката им беше поставена под съмнение още в самото начало и издържа много повече от очакваното. Без да е изненада за никого, Благой направи дете и на Райкова, а двамата изглежда бяха постигнали съвършени взаимоотношения. До съвсем скоро, когато бомбата гръмна и двамата признаха, че краят на отношенията им е настъпил. Златка дори качи клип в социалните мрежи от момент на интимна целувка, но не с Благой.





Фолкпевицата Мария наскоро откри любовта в лицето на съпруг номер три. Миньончето каза „да“ на своя любим Мирослав в свежа рокля на цветя на скромна церемония в тесен семеен кръг. Зад гърба си хубавицата има два брака зад гърба си - с Димитър Андонов, от когото има дъщеря Марая, и с Християн Гущеров. Емилия може да се похвали с два брака и една сериозна връзка с бизнесмена Коко Динев, от когото има две деца. Съвсем наскоро певицата дари с наследник последния си любим Жорж Башур. Влюбената двойка сключи граждански брак в присъствието на най-близките си два месеца след като ужасна трагедия сполетя семейството на Башур. Преди това Емилия дълги години споделяше живота си с именития бизнесмен Коко Динев, от когото има две деца, но до сватба така и не се стигна. В миналото си изпълнителката оставя един неуспешен брак със свиленградския бизнесмен Красимир Георгиев–Митничаря.





Експоловинката на Емилия - бизнесменът Коко Динев, също е популярен с многото си връзки. До момента той може да се похвали с 4 деца. Дъщеря от певицата Анелия, две деца от Емилия и един наследник от последната му връзка. Ценителят на дамска красота обаче е минавал под венчилото само един път с певицата Анелия.





След четири брака и четири деца телевизионната водеща Миглена Ангелова най-накрая откри любовта в лицето на съпруг номер 5 - Кузман Примджанов. И ако първият й брак е сключен в опит да се отърве от родителската опека, то за съпруг номер 5 споделя, че най-накрая е открила истинска любов и човек, който да я укроти.



Ирен Кривошиева - шампион по бракове





През 2014 година актрисата Ирен Кривошиева се омъжи за шести път. Бившата изгора на Стефан Данаилов се врече в любов и вярност на последната си любов - оператора Николай Николов. Двамата споделяха живота си доста дълго и мечтаеха да се оженят. Актрисата може да се похвали с бурен и любопитен живот. За нейни съпрузи е избирала различни партньори, между които бизнесмени, актьори, благородници. Знакова остава връзката й със секссимвола на българското кино Стефан Данаилов, от когото е и единствения й син - Влади.



Кали ражда от всеки мъж





Певицата Кали също има богат личен живот. Атрактивната изпълнителка може да се похвали с трима синове от трима мъже. Кали неведнъж е споделяла, че в това да имаш трима бащи на децата си има повече плюсове, отколкото минуси и никога не е съжалявала за изборите си. След раздялата с Влади, който е баща и на последния й син, певицата се похвали с нова връзка, която според нея я окриля, и дори се замисля дали да не роди за четвърти път.