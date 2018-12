Code Fashion Awards с внушителна церемония представиха първите награди за мода в България

Единствената официална българска медия за мода - CODE FASHION постави за първи път церемония по връчване на модни награди в България, вдъхновена от диамантите и класическия черен цвят на събитието CODE FASHION AWARDS 2018, видя HotArena.





Зала “София гранд” в столичния хотел Marinela Sofia, посрещна гостите на наградите на годината в атмосфера спираща дъха. Елегантност и деликатен блясък - така може да опишем накратко вечерта.





Приглушената светлина и пленителният глас на изпълнителя Venzy, поставиха начало на вечерта с изпълнение на хита на The Weekend - Call out my name. Мис България 2006 - Славена Вътова, заедно с едни от най-известните топ модели в страната и носителки на титлата Мис България - Ваня Пейчева Мис България 2000, Роси Иванова Мис България 2005, моделът и телевизионна водеща Гери Дончева, Елисавета Стоянова, която спечели наградата за „Най-добър модел на годината жена“ и други. Деси Зидарова,която от години не дефилира се появи специално заради повода.





Ревюто бе решено в темaтичния черен цвят в унисон с дрескода Black & Diamonds.





Основателят и основен двигател на CODE FASHION - бизнесдамата Мария Бонева, бе поканена на сцената от двете млади и талантливи водещи - Златина Иванова и Елица Стойчева.





Бонева лично поднесе и първите две специални награди на вечерта - за “Цялостен принос към българската модна сцена” и “Цялостен принос към популяризиране на българската красота”. Те бяха връчени на журналиста и моден специалист - проф. Любомир Стойков и на първия организатор на конкурса “Мис България” - Ирина Папазова.





Други две специални награди за “Бранд подкрепящ българската модна сцена”отидоха при Елена Кристиано от Christian of Roma Group и Звезделин Протопопов от Pro Derma.





Българската красота е известна по цял свят - топ моделът на всички времена и лице на Sofia Fashion Week 2018 fall/winter - Ивайла Бакалова, получи специална награда за “Посланик на българската мода и красота по света”. Тя благодари за признанието в емоционално видео и с любов заяви, че мислено е с всички присъстащи в залата.





Красива пауза между връчването на статуетките бе съвършеното дефиле от българския бранд за Haute Couture на годината - Princess Fashion Studio





Следващите две награди бяха посветени отново на красотата във всичките й измерения, а именно - за “Най-добър организатор на български конкурс за красота и лицензопритежател на световни марки”, статуетка получи бизнесдамата Меги Савова, а за “Най-добър организатор на световен конкурс за красота в България “ отличието взе моделът и носител на множество титли - Цвети Разложка.





Наградите за “Лайфстайл предаване на годината” и “Бързо развиваща се лайфстайл медия” за 2018, получиха хитовото предаване Папараци и медията Хайлайф.





Лорд Евгени Минчев получи признанието за „ПР популяризиращ българската мода в чужбина“, а великата Илиана Раева също бе отличена със статуетка за „Възродител на годината“. Тя благодари за оказаната признателност в специално видео, заснето за вечерта на наградите.





Гримьор номер едно и култов учасник във ВИП Брадър 2018 - Валентин Кулагин бе отличен с наградата - “Иновации и нововъведения в областта на грима”. Впечатляващият Кулагин се снима и с топ рапъра - 100 кила, веднага щом слезе от сцената.





Гостите в залата се насладиха и на дефилето на Ирина Червенкова - Алтеративна мода.





Церемонията продължи с отличието „Модна корица на годината“, което получи списание Amica. Директор PR и комуникации на Victoria Group Ангелина Ангелова я връчи на Виктор Самсонов, който прочете вълнуващо благодарствено слово от собственика на медията издател – Кристина Илиева.





Муза на всеки фотогаф - чаровната носителка на тазгодишната титла “Мис Плеймейт”- Жанета Осипова връчи наградата за “Моден фотограф на годината” на Ивомир Пешев.





Visage Model Group получи призът за „Модна Агенция на годината“ от собственика на MH Wines Мария Христева.





Славена Вътова връчи наградата за „Модел жена на годината“ на Елисавета Стоянова, а за „Мъж модел на годината“ бе отличен Ивел Йорданов.





Модният бранд Imane представи колекцията си Ready to wear, а след вълнуващата колеция на сцената излезе Мария Данчева – мениджър продажби на Christian of Roma Group, която награди избрания за „Моден кафьор на годината“ - Боби Сапунджиев – Урсула.





За „Моден гримьор на годината” бе отличен Георги Русев, като статуетката му връчи Ивелина Кирилова ПР и Мартекинг мениджър на Radiant Professional Make Up .





Модата във времето на социалните мрежи и популяризирането на стила бяха вдъхновение за следващите три награди - “Стилист на годината” заслужено отиде при Стоян Апостолов-Стоянски, като статуетката му бе връчена от арт директора на CODE FASHION TV Антон Узунов,а за „Моден блогър на годината” бе отличена Калина Николова.





Мис Плеймейт на всички времена Николета Лозанова стана “Моден инфлуенсър на годината”. За съжаление неповторимата Николета не успя лично да вземе своето отличие, но във видео сподели, че се надява следващта година вече да бъде реализиран дизайнер.





Следващата красива пауза бе посветена на класическото изкуство - балетното изпълнение на Татяна Янева и Трайче Стойковски буквално накара публиката да не отклони очи от красивата сцена.





Миглена Ганчева с Fashion inside взе приза за „Моден сайт на годината“, а наградата връчи лично главният редактор на Code Fashion Александра Томова.





За „Модно събитие на годината” бе избран най-големият моден форум Sofia Fashion Week. Колоритният Любен Дилов- син поднесе статуеткара на двете блестящи дами Ангелина Ангелова и Мария Бонева, за взаимните им усилия в провеждането на форума в името на модата и красотата като мисия. И двете дами посветиха наградата на създателя и лицензиран собственик на марката SOFIA FASHION WEEK- г-жа Маринела Арабаджиева, без чийто труд този моден форум не би съществувал в България.





Призовете “Жена Трендсетър на годината” , както и „Мъж Трендсетър на годината“ връчи Горан Митров - един от най-популярните инфлуенсъри в Македония и бранд мениджър на македонския бранд Елена Лука. Победители станаха екстравагантната дама - Петя Ганева - Djofra, и хирургът със собствен стил - д-р Панче Димтриев.





Българският дизайнер,който покори и арабския свят със своите невероятни модели- Евгения Борисова представи своята последна Haute Couture колекция.





Наградите в категория мода отидоха при Flair – за „Най-добър спортен бранд”, a призът за “Алтернативна / Авангардна мода” грабна Ирина Червенкова.





В категория “Най-добър бранд Ready-to-wear” за годината спечели марката IMANE, a мъжки моден бранд стана Desizo Monni.





Александра Димитрова от Goto Jewellery and Diamonds поднесе топ призът на дизайнера Евгения Борисова в категорията “Висша мода за годината”





Пикът на вечерта бе наградата, връчена от бизнес дамата и писател - Ваня Червенкова, която поднесе титлата за “Булчинска мода”. Дизайнерът с категоричен собствен почерк и стил, Стоян Радичев я грабна заслужено.

Финалът на най-бляскавото модно събитие представи ексклузиваната колекция от булчински рокли на спечелилия Стоян Радичев. Моделите облечени в сватбени тоалети се носеха на сцената като същински ангели, достойни да сложат край на модните награди на годината.

Вечерта остави у присъстващите усещане за страхотни емоции, стил, елегантност и класа.

Желаем успех на единствената официалната медия за мода в България - CODE FASHION и с нетърпение очакваме следващите красиви поводи за среща с модата и изяществото, които тя успешно създава!