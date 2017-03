Бившата на Фики Джулия се пръска от ревност и го демонстрира пред всички в Instagram (ФОТО ФАКТ)

Бившата приятелка на Фики Стораро Джулия е решила да му отмъсти заради мистериозния му годеж, узна HotArena.

По времето, когато бяха заедно, тя дори успя да се влее в редиците на „Пайнер“ и вече има няколко песни зад гърба си. В момента Джулия готви ново парче, което очевидно ще е посветено на Фики.

Тя сподели кадър от клипа, под който написа: „This Isn’t Love”… след като питаш“. Изречението е директна препратка към песента на Фики „Is this Love”, заради която той получи куп подигравки.

Интересното е, че няколко часа след като качи снимката, Джулия я изтри и после я върна, но без върпосния надпис. Явно начинаещата фолк певица изпитва ревност към бившия си, заради годежа му с непозната Гюлджан.