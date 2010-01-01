Огън и пари: Мартина от „Ергенът” заби млад милионер
Риалити героинята спи с 10 години по-младия от нея Алберто Кременов
Натали Трифонова най-накрая намери начин да осребри своята популярност. Откакто обяви, че е бременна, синоптичката на Би Ти Ви започна малко по малко...
Башар Рахал остава водещ на „Биг Брадър” поне за още един сезон, съобщиха официално от Нова телевизия. „Уикенд” научи, че актьорът е висял на косъм в...
Десислава Стоянова, която повече от десетилетие водеше с Александър Кадиев предаването „Преди обед“ по Би Ти Ви, разголи душата си дни преди 50-тия с...
На 25 август се навършват 20 години от разстрела на боса на ВИС-2 Георги Илиев. Митичната му гангстерска слава и тази на брат му Васил според вече до...
Нова двойка в бранша неочаквано беше разкрита преди дни. В това са убедени фенове, след като в Тик-ток се появи клипче, запечатало страстна целувка м...
Доскорошното младо гадже на Глория – Добромир Добрев, който миналата седмица беше арестуван с 10 кила дрога при акция на ГДБОП, се е разделил през пр...
Световната и европейска шампионка по самбо и джудо, Мария Оряшкова, официално влезе в най‑новата и значима роля в живота си — тази на майка. На 22 ав...
Глория намери време между две участия да посочи кои според нея са седемте чудеса на света. "Мисля, че това са, първо, да докосваш. Второ - да вкус...
Голям инат се оказа новото гадже на олимпийския шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Това си признава самата Александра Костадинова, която...
Лили Иванова е открила вълшебно средство за вталяване, твърди „България Днес“. От близо месец насам примата не слага в уста почти нищо освен... тикве...
"Георги Христов направи голям хуманен жест - плати една немалка сума за лечението на Андрей Баташов в "Токуда". Двамата се познаваха добре, два месец...
Бившите любимки на зрителите влизат отново в играта
Пловдивчанката Спасовска купонясва с актьора и колегата му Джейми Фокс, снимат се в луксозна вила Още една световна звезда падна в плен на българс...
Всеки път, когато стъпим на непозната земя или видим нов пейзаж, в мозъка ни се случва нещо невероятно – системата за награждане се активира и започв...