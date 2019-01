Жоро посрещна 2019-а с дебютен албум и номинация за „Най-проспериращ изпълнител“

Жоро изпрати една изключително успешна в професионален план година. През декември младото дарование зарадва почитателите си с дебютния си албум озаглавен “Piece of me”, в който са включени най-успешните му парчета като „Любовна игра“, „Високо напрежение“, „Ще се видим в нас“, „Коледа е“, както и английските им версии. “Piece of me” включва и колаборациите му с Диона и Kotenceto – „Подводница“ и „Дреме ми“. Клубен ремикс на „Високо напрежение“ също участва в подбора



DVD пък обединява видеоклиповете, които Жоро представи през последните две години. Продуцент на “Piece of me” e Diamond Records Company. Заедно с първия си музикален проект, Жоро зарадва феновете си и със стилен имиджов календар за 2019-а.



Усилията на поп звездата не остават незабелязани от феновете и спецове в музикалния бранш. В класацията на годишните награди „Lifestyle Awards 2018“, Жоро е номиниран в две категории: „Най-проспериращ изпълнител“ и „Най-добър видео клип“ за лентата към песента „Дреме ми“ в колаборация с Котенцето.



Миналата година Жоро отнесе две статуетки на церемонията Lifestyle Awards в категориите: „Дебют на годината“ и „Модел на годината“, не само заради различният стил на обличане, но и множеството дефилета на модния подиум, както и снимките за авторитетни модни издания у нас и зад граница.