„Мисис България Top of World 2018“ София Паскалева първа у нас въвежда революционна система за здрава коса

„Мисис България Top of World 2018" София Паскалева, първа у нас въвежда революционна система за възстановяване на еластичността и здравината на косата. В студиото си за красота „Hair Studio BgBeauty by Sofia Paskaleva" миската предлага нова за нашите ширини услуга – ботокс за коса.



„Процедурата попълва косъма и възстановява живота му. Този продукт се наложи сред нашите клиенти заради изключителния ефект и достъпната цена“, споделя Паскалева. Името на красавицата гръмна покрай конкурса „Мисис България“, където освен короната „Мисис България Top of World 2018“ отнесе още една корона и три ленти (Famous, Best Style и наградата на дизайнерката на ръчни бижута – Мария Йончева).



Участието си в конкурса София приема като поредното предизвикателство в живота си. Искала да усети тръпката от подобна изява. И… изненадата й била огромна, когато журито я обявява за победителка. Споделя, че короната я прави горда, и освен самочувствие й дава криле да се захване с нови, още по-мащабни начинания, които засега пази в тайна.



„Наслушала съм се, че конкурсите са нагласени. И да си призная, тръгнах да участвам с такава нагласа. Не очаквах, че ще бъда забелязана, но изненадата ми беше огромна, когато отнесох 2 корони и четири ленти“, казва развълнуваната миска. София е щастливо омъжена, има две деца – момче и момиче. За нея семейството е оазис в напрегнатото ежедневие на бизнес дама, която освен салон за красота, управлява и туристическа агенция. „Всеки ден подарявам щастие и усмивки на хората“, усмихва се с най-лъчезарната си усмивка „Мисис България Top of World 2018“ София Паскалева.