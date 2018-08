Топ-звезди на Visages представят плажното облекло с марката NL4YOU

Жени Калканджиева е решила да подпомогне Николета Лозанова като ù даде едни от най-добрите си модели за представянето на новата колекция бански костюми. Топ-звездите на Visages ще дефилират в плажното облекло с марка NL4YOU (Nikoleta Lozanova For You) на 2-ри август от 16.00 часа в Bedroom beach.



Моделите на NL for You са точно, каквато е и Николета Лозанова – провокативни и секси. 8 от моделите ù дори се превърнаха в тотални бестселъри, както самата Николета споделя в профила си във фейсбук. Именно това подтиква бранда да ги превърне в лимитирана серия.



Лейбълът е естествено продължение на кариерата на Ни Ло в модните среди. Плеймейтката е убедена в успехът на марката, заради многото си фенове и последователи, които буквално разграбват всяко ново предложение, което се появи в онлайн магазина. Моделите са на цени между 40 и 85 евро, като се доставят до целия свят.