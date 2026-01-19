Ани Салич с годежен пръстен от Сотир Цацаров

Ани Салич и Сотир Цацаров се обичат дискретно повече от три години. Откакто бяха разкрити като двойка на ваканцията си в Гърция през лятото на 2022 г., новинарката и бившият главен прокурор явно са станали още по-старателни в избягване на публичност, пише Минаха години.

Говори се, че открай време живеят под един покрив. Не се забелязва Ани да носи брачна халка, но на безименния пръст на лявата си ръка тя носи пръстен, който е възможно да е годежен.

Дали журналистката и юристът ше се решат на брак, изгледа само времето ще покаже. Може би не им е приоритет и не искат да привличат излишно внимание към връзката си.