Синът на Бобоков заловен с дрога и в София, шефът на Пето РПУ го измъкнал

Арестуваният с много марихуана в зимния курорт Пампорово милионерски син Божидар може да влезе за 5 години в затвора

19-годишният син на олигарха от Русе Атанас Бобоков - Божидар, който преди дни беше арестуван в зимния курорт Пампорово с огромно количество марихуана, е бил заловен с дрога и при първото си задържане по време на протестите срещу кабинета на Росен Желязков на 1 декември м.г., но тогава случаят е бил потулен от вече бившия директор на Пето РПУ в София Пламен Максимов. Това научи „Уикенд“ от свой информиран източник в МВР.

В края на миналата година Божидар, чийто баща Атанас Бобоков заедно със своя брат Пламен е сред приближените до Румен Радев едри бизнесмени, беше сред арестуваните от МВР над 70 младежи по време на ескалацията на многохилядния протест в триъгълника на властта в София. Тогава милионерският наследник беше закопчан пред банков офис на бул. „Дондуков“ в близост до потрошен от протестиращите партиен офис на ГЕРБ, а от МВР обявиха, че Божидар е бил сред хулиганите, които са палили контейнери за смет и са ги блъскали към служителите на реда.

Според наш полицейски източник, след задържането му синът на Атанас Бобоков е натоварен в бус на жандармерията и откаран заедно с още няколко други закопчани младежи в Пето РПУ. Там при щателен обиск полицаи

намират марихуана, скрита в обувките му

и опакована във вакуумиран плик. Нарконаходката обаче не е вписана в полицейския протокол, а е била унищожена без това да е докладвано на дежурен прокурор, тъй като тогавашният шеф на Пето РПУ Пламен Максимов е потулил случая, категоричен е източникът ни. Отървал се от повдигане на обвинение за притежание на наркотици, Божидар Бобоков прекара 48 часа в арестантска килия, след което беше освободен от съда с най-леката мярка за неотклонение - подписка. Наследникът на олигарха Атанас Бобоков все пак се сдоби с обвинение по член 5 от наказателния кодекс за хулигански действия на обществено мероприятие, което според закона се наказва със затвор до 2 години.

Случайно или не, но само 2 седмици след престоя на Божидар в арестантската килия на Пето РПУ и мистериозно изпарилата се дрога, открита в обувките му, полицейският шеф Пламен Максимов беше

арестуван заедно с наркобоса Росен Стъкларя

и обвинен като лидер на организирана престъпна група за търговия с наркотици от прокуратурата в Ловеч. Според обвинението Пламен Максимов, заедно с двама свои подчинени от Пето РПУ, е закрилял дилъри на люлинския наркобос и сам е участвал в пласирането на наркотици. Вече бившия шеф на софийското Пето РПУ е поставен под домашен арест заради силно разклатено здраве, след като припадна в съдебната зала в Ловеч в края на миналата година, когато беше гледана мярката му за неотклонение.

По-малко от 2 месеца след първия арест, Божидар Бобоков отново създаде главоболия на баща си, след като беше задържан в зимния курорт Пампорово с огромно количество марихуана – 384,46 грама според официалното обявление на прокуратурата в Смолян. Впоследствие обаче в съда беше

внесена експертиза за тройно по-малко дрога

- 122 грама, което събуди подозрения за нов полицейски или пък прокурорски чадър над милионерския наследник.

Марихуаната е открита на задната седалка на джипа „Киа Спортидж“ на Божидар при обиск на возилото на паркинг пред хотел „Евридика“ в Пампорово, извършен от местни полицаи на 15 януари следобед. Твърди се, че ченгетата са предприели обиск на возилото на сина на Бобоков, тъй като видели, че 19-годишният младеж пушел марихуана. Заедно с Божидар беше арестуван и негов приятел, който е шофирал джипа му, като според ченгетата и двамата младежи са били във видимо неадекватно състояние.

Синът на Атанас Бобоков прекара 72 часа в арестантската килия, а Окръжната прокуратура в Смолян му повдигна обвинение за търговия с наркотици, заради което

Божидар може да влезе за 5 години в затвора.

Според разследването, милионерският наследник не е съхранявал наркотиците за лично ползване, тъй като марихуаната е била разпределена на дози в множество полиетиленови пликове. Засега няма яснота откъде Божидар се е сдобил с наркотиците. Неофициално се твърди, че прокурори в София са отказали да издадат заповед за обиск в дома на Атанас Бобоков, поискана от директора на Областната дирекция на МВР в Смолян Цветан Цанков в рамките на разследване за търговия с наркотици срещу сина му Божидар. Така за разследването остава неясно дали милионерския наследник сам е отглеждал марихуана, която е продавал, или се е сдобил по друг канал с дрогата.

Божидар Бобоков беше пуснат от ареста под парична гаранция от 5000 лева, а в съдебната зала в Смолян стана известно, че наследникът на олигарха Атанас Бобоков

учи в най-скъпото училище в България –

частното „Свети Георги“ в София, където годишната такса за обучение достига до 30 000 евро. Предстояли му изпити, които били важни за неговото бъдеще, той се обучавал по програма на „Кеймбридж“. Въпреки настояването на наблюдаващия прокурор за постоянно задържане под стража, съда в Смолян прие, че Божидар е с чисто съдебно минало и висящото дело от протестите в София не е повод да се счита, че има противообществени прояви.

След пускането му на свобода Божидар вече е охраняван от двама гардове, които го придружават дори и в училище, като тази мярка била по настояване на баща му Атанас, твърдят хора от обкръжението на олигарха от Русе. Според думите им, Бобоков бил бесен на сина си и изобщо не подозирал с какво се занимава наследника му.

След първия арест на Божидар по време на протестите в София, баща му Атанас публично защити сина си и обяви, че той е бил арестуван на случаен принцип от полицията, а не защото е извършвал хулигански действия. Тогава Бобоков намекна, че синът му е с повдигнати обвинения заради фамилията, която носи.