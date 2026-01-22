Щерката на малък Тошко - бизнесдама през деня, вечер царица на купона (СНИМКИ)

Дъщерята на покойния Тодор Славков върви по стъпките на баща си

Дъщерята на покойния Тодор Славков – Катерина Славкова, уверено върви по стъпките на баща си и вече се изявява като успешна млада бизнес дама. Проверка показва, че наследницата е съдружник в компания с изключително широк предмет на дейност. Той включва проектиране и производство на хардуер и софтуер, техническа и информационна дейност, научноизследователска работа, маркетинг, реклама, проучване на общественото мнение, както и консултантски услуги.

По този начин Катерина Славкова продължава фамилната линия в бизнеса, която приживе баща ѝ активно развиваше.

Тодор Славков беше една от най-противоречивите фигури в публичния живот у нас, но зад скандалния му имидж стоеше изключително активна бизнес дейност. В края на живота си той е бил собственик на една компания, съдружник в още три, управител на пета, председател на шеста, член на съвета на директорите на седма и част от управителните органи на още две дружества. Реалният брой бизнеси, в които е имал участие през годините, е значително по-голям.

Като единствено дете на Тодор Славков, Катерина е негов законен наследник и получава всички авоари, натрупани през годините. В комбинация със собственото ѝ участие в търговско дружество това ѝ осигурява сериозни финансови възможности, коментират близки до фамилията. Те ѝ позволяват да води охолен начин на живот в чужбина, където учи висшето си образование.

Красивата правнучка на Тодор Живков не крие високия си стандарт. Катерина Славкова често може да бъде видяна в елитни нощни клубове, където демонстрира самочувствие и стил, облечена в оскъдни, но скъпи дизайнерски тоалети. Снимки от забавленията ѝ редовно циркулират в социалните мрежи и ясно показват, че младата наследница на клана Живкови живее без финансови ограничения.

Припомняме, че Тодор Славков сложи край на живота си на 21 юли 2025 г. Тялото му беше открито в къща за гости в казанлъшкото село Асен. Разследването установи, че става дума за самоубийство. Любопитен и трагичен факт е, че Малък Тошко си отиде на същата дата, на която умират майка му Людмила Живкова през 1981 г. и вуйчо му Владимир Живков през 2021 г.