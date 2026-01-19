Няма такъв ужас! Хирурзи зашиха езика на Фънки https://hotarena.net/laifstail/nyama-takav-uzhas-hirurzi-zashiha-ezika-na-fanki HotArena.net

Болезнен инцидент малко преди рождения си ден претърпя Димитър Ковачев-Фънки.

"Не мога да говоря. Прехапах си езика, много съжалявам", сподели фъфлейки той. На днешния мразовит ден тв звездата става на 66, но вместо с купон той ще посрещне празника с травма.

"Имам шевове. Много е гадно. Трети ден съм така", оплака се екранният любимец.

Настоящата травма е поредното изпитание в живота на забавния коментатор. Самият той неотдавна има неразположения с долните крайници, но е оптимист, че ще се възстанови бързо, пише България Днес.