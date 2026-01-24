Елен Колева се сбогува с Калин Терзийски с трогателни думи + ВЕРСИИ ЗА СМЪРТТА на писателя https://hotarena.net/laifstail/elen-koleva-se-sboguva-s-kalin-terziyski-s-trogatelni-dumi-versii-za-smartta-na-pisatelya HotArena.net

Актрисата Елен Колева, която в миналото беше половинка на Калин Терзийски, се сбогува с него с трогателни думи в социалните мрежи.

Тя сподели общ кадър с писателя и остави емоционално послание, в което отдаде почит на духа и словото му.

„Поезията е форма на любов, която не умира заедно с тялото. Тя преминава през думите, през срещите, през Мактуб. Благодаря ти за онази любов на думите, в която смъртта няма последната дума", написа Елен Колева.

С тези редове актрисата изрази дълбоката си тъга от загубата на Калин Терзийски и подчерта, че творчеството и мисълта му ще останат живи отвъд физическото му отсъствие.

Прочутият писател Калин Терзийски, който във вечерта на 22 януари напусна внезапно този свят на 55-годишна възраст, предрече със стих смъртта си! В самия край на 2025 г. талантливият белетрист, поет, сценарист, художник, дипломиран психиатър, риалити герой и бохем помести "обява", която звучи като раздяла с живота.

"Приятели мили

Смятах да направя изложба

На осми януари

Но тъй като вероятно умирам

Бих предпочел да разпродам на какви да е цени

Трийсетте си картини

За да не стоят сами в ледения ми дом в Банкя

И - за много години

Който иска да види, ще му пращам".

Написаното от Кайо, както го наричаха неговите събратя по перо, прилича на стихотворение в проза, а жанрът може да се определи като автоепитафия приживе. В последното, както се оказва, обръщение на писателя към неговите приятели и фенове, съвсем ясно личи, че той си взима сбогом с тях. Колко от тях обаче са приели словата му като завещание, а не като литература, историята мълчи.

В литературните среди са шокирани от кончината на популярния автор, установи "България Днес". "Много, много тъжно! Много талантливо момче!", твърдят единодушно колеги на покойния белетрист, поет и живописец от родните писателски организации.

Калина Бъчварова, дългогодишната меценатка и издателка на Терзийски

Няколко години подред Калин Терзийски организираше изложби, премиери на книги и литературни четения в столичната галерия "Лампион". Собственикът й - Николай Табаков, приятел на напусналия без време този свят творец, бе потресен от загубата му.

"Съкрушен съм! Разбрах за смъртта му от неговия брат Светослав, когото в нашия кръг наричаме Банил, също писател, и от жена му Ивана. Калин не страдаше от някаква тежка болест. Издъхнал е внезапно в дома си, както разбрах от неговите близки", с пресекващ от сълзи глас каза за вестника Табаков.

"Мъчно ми е! Работили сме с Калин в "Каналето". Мога да кажа само хубави неща за него, само добри спомени съм запазил. Жалко, че си отиде толкова рано!", сподели за "България Днес" Камен Воденичаров. Обичаният актьор съжалява, че няма да може да се сбогува с колегата си на опелото му в Централните софийски гробища заради нетърпящ отлагане професионален ангажимент извън София.

Актрисата Диана Димитрова бе една от любимите "музи" на Кайо

Потънала в скръб от кончината на автора на "Любовта на 45-годишния мъж" е и неговата дългогодишна меценатка, издателка и близка приятелка - бившата телевизионерка Калина Бъчварова.

"Не мога да говоря за Калин в минало време! Огромна загуба! Толкова ми е тежко, че нямам сили да правя какъвто и да било коментар за кончината му", каза за вестника Бъчварова.

Авторът на "Алкохол" с половинката си - психоложката Ивана Генова

"Разстроена съм!". Това довери за "България Днес" актрисата Диана Димитрова. В гласа на екранната д-р Огнянова от "Откраднат живот" се чувстваше искрена тъга.

Красивата брюнетка, която бе една от "музите" на покойния белетрист и поет и също майстор на четката като него, обеща да събере мислите си след първоначалния шок от новината и да разкаже спомени за Калин Терзийски.

Във "Фермата" се наложи да извикат линейка за Терзийски

Близките на ненадейно отишлия си творец не посочиха публично конкретните причини за смъртта му. Половинката на Терзийски - клиничният психолог Ивана Генова, не пожела да говори за последните часове на писателя, с когото се запознават в края на 90-те години, когато и двамата работят в психиатричната клиника в Нови Искър. Калин има дъщеря Калина от първия му брак, която учи в Германия.

Пред вестника колеги, приятели и близки на талантливия бохем намекват, че той най-вероятно е бил покосен от инфаркт или инсулт.

Самият Терзийски в последното си интервю приживе, дадено на 8 януари 2025 г. за "България Днес", се оплака, че тежка хипертонична криза е причина да отложи откриването на изложбата си.

"Вдигнах кръвно 180. И това не се отрази никак добре на сърцето ми. Болка, стягане... И затова отлагам откриването на изложбата си на 15 януари. Не виждам как ще пренеса 30 кг картини от Банкя до центъра на София, как ще ги разопаковам. По принцип съм с високо кръвно. Явно съм генно предразположен. Вдигал съм го и над 200 преди години", откровен бе за болежките си Кайо.

Последната половин година писателят бе налегнат и от семейни драми. Преди месец почина баща му, за когото той се грижеше до последно. В десетки постове от социалните мрежи пък от лятото до края на 2025-а Терзийски публикуваше ярки спомени за травматични случки от живота си и кратки, но много затрогващи етюди за майка си, която се превръщала пред очите му в друг човек заради старческа деменция. От тези последни, за жалост, пределно лични и невероятно емоционално наситени текстове на автора на "Алкохол" се усещаше нескрита резигнация.

Месец обаче, преди да напусне този свят, Калин Терзийски ги изтри от социалните мрежи. Но неговите приятели, колеги и любители на литературата ги помнят. И вече няма съмнение, че те са били вик на страдащ творец. Вик може би не за помощ в битовия смисъл на думата, а послания към "четяща България"

Обяви картините си за продан, за да има пари за хляб

"Всички картини - за продан! Жалко е. Когато си загубен вече, не ти трябват нито картини, нито каквото и да било", написа преди време Терзийски в нета под снимки на негови картини.

Писателят се обърна към приятелите си и обяви онлайн: "Продавам всичките си картини на каквито вие прецените цени. Да определям цени сега ми е противно и смешно. И бездруго продавам картините си почти без пари - не ми трябват вече. А парите за хляб ще стигнат. Дори и хора от желязо като мен се отчайват", изпадна в откровения Калин Терзийски.

В постовете си известният творец твърдеше, че според него от изкуството нямало смисъл, и добавяше: "Може да си силен дори като мен, да издържиш всичко. Но когато омразата, нищожната злоба, неблагодарността и животинското презрение на дребния към големия прелеят бентовете, ти просто умираш".

"Бях влюбен като куче в Диана Димитрова"

Това разтърсващо признание за чувствата си към актрисата направи първо пред "България Днес" през 2022 г. Калин Терзийски.

В интервюто писателят довери още, че през 2012 г. Диана, която е и дипломиран художник, е нарисувала неговия портрет с кръв. Той с изумление установил, че ръждиво-кафяво-червената боя върху листа, който тя му връчила в плик, е всъщност кръв.

По думите на Терзийски двамата със сценичната Ирина от спектакъла "Тютюн" се запознават на премиерата на негова пиеса, но преди това начинаещата актриса му изпраща покана за приятелство във фейсбук, с което поласкава мъжкото му и творческо его.

"В хотел в Габрово стигнахме до кулминацията на нашите отношения. Въпреки че бях много влюбен, постъпих по мъжки рационално, ангажирах стая и уредих всичко останало. Но любовта ни не продължи дълго. До финала се срещахме по заведения, с размяна на прегръдки и целувки, беше мъчително", разказваше приживе Терзийски.

В романа "Любовта на 45-годишния мъж", който е посветен на актрисата, писателят нарича Димитрова "аланска принцеса" с лице "с едри, открити и силни черти".

Здравословни проблеми във "Фермата"

Калин Терзийски имаше много сериозни сърдечни проблеми, докато бе във "Фермата" през 2016 г. Наложи се да бъде викана Бърза помощ, като дори имаше опасения за живота му. Екипът бели престилки пристигна в пернишкото село Боснек, за да го откара до болница в столицата.

Продуцентите и водещи Иван и Андрей обявиха, че той ще остане в клиниката за едно денонощие. Тогава всичко се размина без сериозни последствия.

"Калин Терзийски е шестата популярна личност, която ще се завърне към корените си и за първи път ще живее в близост до земята в истинска ферма. Писателят ще замени литературното поприще с това на фермер. За да докаже на себе си и семейството си, че е достоен мъж, Калин ще се върне към детството и казармените си години, когато селскостопанската работа е била част от живота му", пишеше във визитката му за влизането в предаването.

Наследниците на Хайтов го осъдиха

С окончателно решение на Върховния касационен съд писателят Калин Терзийски беше осъден през 2021 г. да плати сумата от 6345 лв. на тримата наследници на Николай Хайтов.

В свое телевизионно интервю преди няколко години писателят определи Радичков и Хайтов като слуги на Тодор Живков и това засегна децата му. В предаването Терзийски казал дословно следното: "Българите са невежи и жалки идиоти. Аз им дадох възможността българската литература да бъде нещо различно от Йордан Радичков и Николай Хайтов. Тоест, тия, които са правили св***и на Тодор Живков". На коментар на интервюиращия: "Ще ви мразят, ако посягате на Хайтов и Радичков", Терзийски отговорил: "Познавах се с Хайтов и Радичков донякъде. Просто това бяха едни слуги на един режим, който аз не мога да понасям".

Още същата година синовете на покойния Хайтов - Александър и Здравец, както и дъщеря му Елена, завеждат срещу писателя дело за обида.

Кайо отхвърляше изцяло претенциите на дъщерята на автора на "Диви разкази" и споделяше пред "България Днес", че се чувства обиден на българската съдебна система, защото първоначално е бил оправдан, но Върховният съд отменил това решение.

"Познавахме се с Хайтов и въпреки че сме имали леки сблъсъци, сме разговаряли с него. Като малък много обичах една негова детска повест - "Ламята", поясняваше Терзийски.

"Артистите умират от пиене, аз случайно съм жив"

През 2019 г. Калин Терзийски написа статус във фейсбук за пиенето по повод смъртта на големия актьор Иван Ласкин:

"От пиене се умира, това е ясно. Пиенето на алкохол обаче е едно от малкото достъпни за всички средства за премахване на ужаса от живота и постоянното чувство за безсмислие, които мнозинството понасят, просто защото нямат достатъчно голям размах на душите, за да ги осъзнаят. Да си позволят да осъзнаят.

Артистите умират от пиене. Често - най-добрите. А някои и остават живи, поне засега. Аз останах жив. Случайно. Благодаря, Господи! Иван Ласкин умря. Господ да го прости.

Ще кажа като алкохолик - алкохолизмът не е бич за другите, за тия, около пиещия, или ако е и за тях, то за тях е несравнимо малък. Защото за пиещите тяхното пиене е повече от чудовищно наказание. Едва ли има нещо на света толкова коварно, ужасно и мъчително като това - да пиеш и да не можеш да спреш. Защо? Защо не можеш да спреш? Защото си станал - по един болезнен и уж ненормален начин - именно нормален човек. Оголен, като нерв, гол и одран и осъзнат - осъзнаващ колко всъщност ужасен, кошмарен и безсмислен е животът. И си отказал да го живееш без упойка", изповяда писателят.