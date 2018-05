One Love Tour 2018 - фестивал с безплатен вход! Ето всички имена на звездните участници, дати и градове

На 29.05.2018г., в зала „Витоша“ на Х-л „Маринела“ , се проведе пресконференция по повод One Love Tour 2018г. На конферентната маса бяха продуцентите от „Междинна станция“ - Андрей Арнаудов и Иван Христов, македонските им партньори от „Иноватива груп“ - Саня Николич- Маринкович и Марко Маринкович - Слаткаристика , както и част от изпълнителите в One Love Tour 2018 – Васил Найденов, Владимир Ампов – Графа, Next Time и Димитър Господинов - участник от Фермата. Присъстваха журналисти от водещи медии в България и Македония. Пресконференцията стартира с официалния промо клип, в който гостите видяха кадри от турнето през 2017г. и какво предстои през тази година. Андрей Арнаудов сподели, че с общи усилия, точно преди една година се е сбъднала мечтата му за съвместен проект между България и Македония. Турнето, което създават в името на любовта към изкуството, към музиката, която има силата да обединява и събаря граници, дори и държавните.

One Love Tour 2017г. премина през две държави, продължи 5 месеца, в 8 града и хиляди фенове се събраха, за да докажат, че няма нищо по-докосващо и по-въздействащо от нейно величество музиката. Чрез музиката на две съседни, близки страни, с много сходни езици, доказваха на всички, че любовта обединява! България и Македония пяха за първи път заедно в един ритъм и на един език, езикът на любовта. Огромния успех, който постигна One Love Tour 2017г., задължава продуцентите да продължат, за да достигнат до колкото се може по-голяма аудитория от всички възрасти. Единодушно е взето решение да се разшири мащаба на турнето и тази година One Love Tour ще е фестивал. Ще е напълно безплатен и със свободен достъп. Дванадесет часова богата програма, включваща различни стилове музика, фолклор, детски театър и вокални групи, популярни изпълнители от двете държави, stand up комици и кулинарни презентации. Водени от идеята да възродят и запазят традициите, по време на фестивала, в градовете в България, ще бъде изградена „Улица на занаятите“. На нея посетителите ще могат да се запознаят с древните ни и пъстри занаяти. Така ще запазим едно безценно наследство . Най-голямата атракция по време на One Love Tour 2018г. е, че за първи път от старта на Фермата, ще се даде възможност, на хора извън телевизионния формат, да видят арената на игрите. Ще се изгради истинска арена и не само ще я видят, но и ще могат да премерят сили с част от участниците от Фермата, с публични личности, с телевизионни водещи и помежду си. Продуцентите на турнето благодариха на БТВ, че са приели идея им и заедно ще я реализират. За втора поредна година генерален спонсор на One Love Tour е „Минстрой Холдинг“, а тази към него се присъедини - „Комерсиална банка“ Македония. Официален застраховател на фестивала е „Евроинс“, а фирмите подкрепили проекта са : Хотел „Маринела“ и „Victoria Group Hotels & Resorts“, „Mazda Bulgaria”, Консервна фабрика „Дилмано Дилберо“, Българска телекомуникационна компания „Vivacom“, Орка Холдинг – Македония, водещият световен доставчик на инфраструктура за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и интелигентни устройства „Huawei“,Аджъбадем Клиник, „Юлен“ АД, Фондация „Българска памет“. Гостуванията на One Love Tour в градовете, се реализират със съдействието на: Министерство на външните работи, Община Банско, Община София, Община Варна, Община Русе, Община Стара Загора, Община Скопие, Община Струмица, Община Кавадарци.

Фестивалът One Love Tour стартира на 16 юни в Скопие, на 30 юни е в София, на 21 юли – гр.Банско, 28 юли – гр.Варна, 11 август – гр.Струмица, 07 септември – гр.Кавадарци, 08 септември – гр.Русе и завършва на 05 октомври за празника на града в Стара Загора. Стартът на фестивала, на 16 юни, в Скопие е в рамките на събитията, част от Европредседателството на България и с партньорството на Министерство на външните работи, под егидата на посолството на България в Република Македония. Ще се проведе в центъра на гр. Скопие и ще е най-голямото българо-македонско събитие със свободен вход. На откриването ще присъстват: Министър-председателят на Република Македония Зоран Заев и Външният министър на България – Екатерина Захариева, представители на Община Скопие, Министерство на културата на Република Македония и с пълната подкрепа на българския Премиер – Бойко Борисов. В Скопие, посетителите на фестивала ще видят и чуят изпълненията на Златно Славейче, Любойна, Фолтин, Сашко Коцев, ансамбъл Българе, Графа, Деси Добрева, Next Time и Слаткаристика.

Програмата в София, на 30-ти юни в Южния парк, стартира с вокална група Бон-Бон, продължава с Телефон 112, а във вечерния концерт ще вземат участие: Next Time, Слаткаристика, Ъпсурт и Васил Найденов. За всеки град програмата ще е различна. Официален водещ на фестивала ще е Ники Станоев, а в градовете участие ще вземат: Оратница, Павел и Венци Венц, Криско, Тита, Ъпсурт, Влатко Стефановски, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени.

Очакваме ви на фестивала One Love Tour 2018!