Родата на Цар Киро изкупи масите от 10 бона за концерта на Тони Стораро

Тони Стораро усилено се подготвя за юбилейния си концерт в „Арена 8888” София, който ще се състои през есента на следващата година. Билетите вече са в продажба, а голяма част от тях са изкупени, научи „Уикенд”. Най-скъпи са масите на стойност 10 000 лева, които са разположени непосредствено до сцената и по всяка вероятност ще предлагат на закупилите ги алкохол и безалкохолни напитки, за да прекарат вечерта още по-празнично.

Две от масите са били закупени от наследниците на покойния Цар Киро, твърдят източниците ни. Те вече били в трепетно очакване на голямото джамборе, планувайки как ще хвърлят салфетки и ще пият до безпаметност, а ако някой им направи забележка – ще го смелят от бой. Близките на покойния ромски барон резервирали масите на стойност 10 бона, само и само да си осигурят да бъдат на метри от Стораро. Крупната сума е била платена от раз, като демонстрация на финансови възможности.

Веднага след скъпарските маси има и друга оферта – за 6000 лева, която представлява втория ред маси до сцената, следвана от такива на стойност 5000 и 4000 лева. По всяка вероятност на всяка от масите ще могат да се съберат между 6 и 8 човека.

На 2 август догодина Тони Стораро ще навърши 50 години. Изпълнителят е решил да отбележи личния си половинвековен юбилей по същия начин, по който през 2024 г. отбеляза четвърт век на сцената – а именно с концерт в най-голямата зала в България. Тъй като август е месец за почивки и пътувания, Човека Глас е решил празникът да се случи през есента.

Заедно със Стораро на сцената ще бъдат музикантите от бенда на Василис Карас. Всеизвестен факт е, че двамата с гръцката звезда бяха големи приятели. Изпълнителят на „Феномено” си отиде от този свят само няколко месеца преди първия концерт, но Стораро му отдаде чест с минута мълчание, посмъртен плакет и включване в програмата на няколко песни от репертоара му. Сега неговите музиканти ще бъдат с нашия певец в този важен ден. Освен тях в концерта ще вземат участие и редица български изпълнители.