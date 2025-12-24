Башар Рахал си продава колата

Актьорът Башар Рахал се разделя с любимото си возило, обяви самият той. Водещият на „Биг брадър“ пусна за продан личния си Nissan X-Trail, който, по собствените му думи, „му е служил вярно“ от 2021 г. насам.

Колата е семеен SUV с три реда подгряващи седалки, шибидах, кожа, навигация, а звездата не пропусна да подчертае, че автомобилът е в гаранция до 2026 г. и е „без забележки“. Цената е 21 500 евро. Но защо Башар продава любимото си возило точно сега? Фенове вече шушукат, дали актьорът се готви за нова придобивка или просто се е насочил към по-бърз, по-луксозен или по-холивудски вариант?

Според някои Рахал обича да сменя колите си със същата лекота, с която сменя роли - и новият избор със сигурност няма да е нещо скучно. Други пък подозират, че готви нещо по-голямо - пътуване, проект или ново начало.

„Колата е перфектна за семейства“, подчертава актьорът. Но дали това е фин намек, че животът му минава в друга посока?

Каквото ида стои зад решението му - ясно е едно: когато дори звездите се разделят с колите си, значи нещо ново идва на хоризонта. А дали това ще е по-бързо, по-скъпо или по-вълнуващо - предстои да видим. През октомври 2023 г. непознат водач блъсна колата на Башар Рахал.

За случката разказа самият актьор в социалната мрежа. Той сподели в профила си онлайн снимка с бележка, поставена под чистачката на лекия му автомобил.

"Извинявам се, че леко ви бутнах. Колата няма никакви Щети“, пише на бележката, показана от актьора. Въпреки неприятния инцидент актьорът посрещна ситуацията с усмивка. Важното е, че автомобилът е невредим и няма следи от удар. По този начин звездата показа, че трябва да бъдем човечни и да признаваме грешките си.