ПОГРОМ в bTV: Уволнихме Цънцарова! Брандирана чаша й изяла главата (Целият скандал)

Истинска буря се разрази в bTV около внезапното изчезване на Мария Цънцарова от ефира на „Тази сутрин“. Докато зрителите още я очакваха в понеделник сутрин, телевизията вече беше дръпнала шалтера – и то шумно, пише Intrigi.bg.

„Последните ми думи в ефир бяха: Ще се видим в понеделник“, написа самата Цънцарова във Facebook, с което на практика потвърди най-лошите слухове – тя е свалена от ефир. Новината първо гръмна в нюзрума, после стигна и до зрителите.

Официалното представяне на сутрешния блок обаче мина без нито дума за отсъствието ѝ. Водещият Росен Цветков обясни единствено, че Златимир Йочев е в планиран коледен отпуск. За Цънцарова – пълно мълчание. Което само наля масло в огъня.

Малко по-късно bTV вече нямаше как да мълчи. Медията излезе с официална позиция и потвърди раздялата, като директно обвини журналистката в серия от „безпрецедентни нарушения“.

Сред мотивите – изразяване на политически предпочитания в ефир, обвинения срещу прекия ѝ ръководител и… една брандирана чаша, появила се на екрана с ясно политическо послание. Именно тя, според ръководството, е преляла чашата на търпението.

От bTV твърдят още, че Цънцарова самоволно е удължила интервю с над 15 минути, което е довело до провал в програмната схема и забавяне на новините – нещо, което се приема като тежко нарушение на вътрешните правила.

Парадоксът? Въпреки всичко това, телевизията уверява, че е била готова да ѝ даде нови възможности в праймтайма – разширен формат на „Защо?“, собствен подкаст и дори ново актуално предаване. Разговорите били в ход, когато Цънцарова изненадващо обявила публично, че е „свалена от ефир“.

Това вече взривило ситуацията.

„Изборът ѝ да не изчака диалог е непрофесионален и нарушава доверието“, заяви изпълнителният директор на bTV Ралф Бартолайт, който разкри, че е имал насрочена среща с журналистката в деня на скандалния ѝ пост.

Междувременно напрежението излезе и извън сградата на телевизията – Асоциацията на европейските журналисти организира протест в защита на Цънцарова, а темата стигна дори до парламентарната трибуна.

Финалът обаче е ясен и официален: Мария Цънцарова вече не е част от bTV.

А една чаша се превърна в символ на най-шумния медиен скандал на сезона.