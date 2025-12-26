Бебето на Натали Трифонова е одрало кожата на баща си (СНИМКА)

Натали Трифонова публикува първа снимка на малкия си син Анди в социалните мрежи. Красавицата бе засипана от комплименти, че детето е одрало кожата на баща си – мотоциклетиста Мартин Чой.

Откакто е родила, Натали Трифонова се реализира много добре като рекламно лице на различни продукти за бебета и млади майки.

Неин ангажимент в тази област стана причина да покаже за първи път лицето на сина си Арън, който се роди в края на септември. Става въпрос за рекламен клип на пелени за еднократна употреба, в който се вижда как Натали гушка бебето си и си играе с него.

„Прилича на Мартин 100/100”, коментират последователи на тв звездата. Приликата се вижда от пръв поглед, тъй като Трифонова и Чой са много различни на външен вид. Тя е руса, синеока и със светла коса, а той е по-тъмен, наполовина кореец, който носи характерните за тази националност черти. Малкият Арън изцяло прилича на него. Ако човек не знае, че е син на Натали, сигурно не би и предположил. Чой има и дъщеря, която също прилича на него. Генът му явно е много силен.

След като вече цяла България може да види как изглежда бебето на Натали, отпадат всякакви слухове, че е вероятно то не е дете на Мартин Чой. Такива клюки се разпространяваха по време на бременността на блондинката, тъй като през това време тя нито веднъж не показа в публичното пространство снимка с мотоциклетиста и не се появи с него на място, където може да бъде забелязана от всички любопитни за личния й живот. Някои нейни завистливи колежки започнаха да шушукат, че имала тайна връзка с влиятелен мъж, който бил истинският татко, а Мартин бил само за прикритие. Явно не са били прави.