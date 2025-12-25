Синът на Лудия репортер и Алекс Богданска събира пари за недоносени бебета

Малки жестове с голямо сърце. Синът на Даниел Петканов и Александра Богданска - Габриел участва в благотворителен коледен базар в своето училище – ЧОУ „Цар Симеон Велики", и показа, че добротата няма възраст.

Инициативата е с кауза в подкрепа на недоносени бебета, а учениците изработват сами коледни играчки, които предлагат за продажба. С много старание, въображение и ентусиазъм децата превръщат празничния дух в реална помощ, като събират общо 11 305 лева.

Даниел Петканов се похвали със сина си в социалните мрежи и не крие гордостта си от участието му в каузата. Публикацията му събра множество позитивни реакции и одобрение.

Примерът на децата от ЧОУ „Цар Симеон Велики" показва, че когато има желание и съпричастност, дори най-малките могат да правят големи добрини

