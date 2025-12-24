Убийцата на баба си Ивет Стайкова: Искам за Нова година да отида в комуна https://hotarena.net/laifstail/ubiycata-na-baba-si-ivet-staykova-iskam-za-nova-godina-da-otida-v-komuna HotArena.net

„Мечтата ми е да замина в комуна за наркоависими в Сърбия.“

Това призна Ивет Стайкова, внучка на именитата актриса Виолета Донева. През октомври 2022-ра 18-годишното тогава момиче бе арестувано по обвинение, че е наръгало баба си в дома й в столичния кв. „Изток“ цели 54 пъти. Ивет е внучка и на режисьора Людмил Стайков, първият съпруг на Виолета Донева.

За жестокото убийство девойката с доказани наркозависимости, получи 17 години престой зад решетките. За кратко Ивет се озова в психиатрия, за да се уточни дали употребата на дрога е увредила психиката й и може ли да отговаря за действията си във фаталната вечер на касапницата. След като бе призната за вменяема, внучката на Донева бе поставена под домашен арест Стайкова обаче признава, че попадането й във въпросната комуна в Сърбия, която по думите й била „най-добрата в света“, ще бъде много трудно. „Престоят там е много скъп“, тюхка се момичето, отнело живота на една от легендите на родното кино.

От известно време обаче заработва като инфлуенсър, рекламиращ в социалните медии и на различни интернет платформи дрехи и козметика. Заплащането за всяко рекламно видео или лайв варирало от 100 до 300 лв., научи „България Днес“.

Внучката на Людмил Стайков и Виолета Донева вече не е в жилището на баба си и дядо си по майчина линия, а в самостоятелна квартира в столичния кв. „Красна поляна“, съобщи нейният адвокат Петър Чалъмов, което бе потвърдено наскоро и от самата му клиентка.

Ивет Стайкова обяви още, че освен да иде в комуна, мечтае и да стане юрист и да работи заедно със своя адвокат. „Искам да бъда и съдия, но това е невъзможно заради присъдата ми“, довери момичето.