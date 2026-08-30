Антония Петрова бременна с четвърто?

Антония Петрова-Батинкова обожава да залива социалните мрежи със свои снимки. На последните й фотоси миската показа видимо закръглен корем, видя „Уикенд”. Кадрите моментално дадоха повод за нови спекулации, че „Мис България 2009“ може да очаква четвърто дете.



На снимките Антония е в елегантна дълга зелена рокля, с колан на талията, и позира в своята будоарна, както тя нарича гардеробната си. Макар тоалетът да не подчертава фигурата й, коремчето на миската приковава всички погледи. От няколко месеца блондинката и мъжът й Ивайло Батинков тренират редовно при фитнес треньора Сами Хосни и се съмняваме Антония да е напълняла, по-вероятно е бременна. Милионерите Батинкови искат да имат много деца, а и имат възможности да покриват разходите им. Засега самата Антония не е обявявала официално, че е бременна с четвърто дете, но тя и с третото й отроче до последно криеше радостната вест. Миската обяви през август 2025 г., че с половинката си очакват третото си дете. Тогава тя публикува снимки със семейството си и написа, че „скоро ще сме петима“. В края на 2025 г. семейството посрещна третото си дете - момиченце, което получи името Антония-Виктория. Така към двамата им синове Ивайло-младши и Благовест се присъедини малката им дъщеря. „Да – кръстих я на себе си“, призна след раждането перничанката и добави, че орисва дъщеря си да бъде като нея, но още по-добра, по-силна и победителка във всичко.

„Имам най-прекрасния мъж на света и това не е съдба, а е избор. Избор, който той е направил - да бъде перфектният съпруг и баща. И мой избор, че съм се спряла точно на такъв човек. Всеки сам избира в живота си, така че наблюдавайте, преценявайте и мислете, преди да вземете важните решения за вас“, съветва Антония Петрова-Батинкова.

Последните две деца на красавицата са заченати ин витро в столична болница, а първото е по естествен път. Перничанката обаче умишлено крие, че се е наложила медицинска помощ при зачеването, защото държи всичко в живота ѝ да е „най“ – включително да е най-лесно заченалата. А скоро ще бъде и миската с най-много деца.

