Под прицел

Държавна охрана пази Илияна Йотова на частно парти в най-скъпия ресторант на Южното Черноморие - компания й прави бос от Мултигруп

Вицепрезидентът Илияна Йотова обича да прекара почивките на луксозни места, на които много малко българи могат да отидат. За такъв случай този уик...

юли 24
13041
1
Румен Димитров

