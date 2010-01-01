Под прицел

Мира Добрева шокира: Бях на 9, когато започнаха да ме опипват и целуват чичковци
С ново телевизионно риалити ще ни изненада Би Ти Ви тази есен, а сред топ звездите в него ще е и легендарната социоложка Мира Радева. Някогашната шеф...
Обществена поръчка на Софийската общинска болница „Княгиня Клементина“ (Пета градска) за предоставяне на ПЕТ/КТ скенер с прогнозна печалба от 25 млн....
От известно време Златка Райкова е в Гърция със семейството си – с мъжа си Карен Хачатрян и двете деца. Голямото е плод на любовта й с Благой Георгие...
Морския Ал Капоне разпитван заради блондинката Памела, в чийто имот в Кошарица откриха над 100 кила „весели мехури“ Несебърският мафиот Димит...
„Разбирам, че някои хора имат нужда от пари, но не това е начинът”, казва Кеца, който ще продължава да изпълнява песните на вече бившия си другар...
Музикалният бизнес у нас както всеки бизнес не страда от липса на скандали. Кой крив, кой прав обаче, решава или съдът, или драгият слушател на хитов...
Благой Георгиев е магнит за ултракрасиви жени. Още когато изгря на голямата футболна сцена, и дори преди да получи звучния си прякор „Джизъса", мачот...
Pушен (Руши) Видинлиев напоследък е супер зает с ангажименти в киното и на музикалната сцена. На концертите му в летните театри се тълпят фенове, кои...
Cамо два месеца след края на последния сезон на „Ергенът" едно от главните действащи лица в шоуто влезе в ново риалити. Виктор Русинов е сред участни...
Имот, изнудване и лъжи: Мръсните тайни на Александър Мацурев (ПЪРВА ЧАСТ) Провинциален Остап Бендер си придава тежест, за да използва членството с...
Вицепрезидентът Илияна Йотова обича да прекара почивките на луксозни места, на които много малко българи могат да отидат. За такъв случай този уик...
Смъртта на Тодор Славков дойде като мълния в летен следобед – рязко, без предупреждение, в ден с ужасяваща символика. Точно на същата дата – 21 юли –...
Актьорът е изключително благодарен за възпитанието, което е получил от майка си и баща си - художникът Ненко Токмакчиев, който почина на 83 години пр...
Четири месеца след като е станала майка, певицата Цветелина Грахич сияе в най-красивата и смислена роля в живота си тази на майка. Малката й дъщеря,...
Вече повече от 10 години рапърът Криско и половинката му Цвети Петрова са заедно, макар и без брак. Двете им деца – Амая и Дани, са тяхното вдъхновен...