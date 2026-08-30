Баровец викна Камелия и Дара в Париж, за да му пеят

Камелия и Дара се събраха чак в Париж. Двете изпълнителки, които освен музиката са свързани и с „Гласът на България“, се оказаха заедно във френската столица. Любопитната среща остава обвита в известна мистерия, тъй като самата Камелия не разкрива какъв е поводът за нея.

Певицата публикува кадри от Париж, на които позира с половинката си Цветин, но най-голямо внимание привлича кратко видео с Дара. Двете дами са се щракнали пред един от най-разпознаваемите символи на френската столица – Айфеловата кула, като се прегръщат и видимо се забавляват заедно.

Срещата им е особено любопитна за феновете на „Гласът на България“. Камелия и Дара са били треньори в музикалното шоу, но не са сядали едновременно в треньорските кресла. Камелия беше част от формата в няколко поредни сезона, а Дара се присъедини към шоуто през 2021 г., след като Камелия вече беше напуснала треньорския състав.Именно затова появата им заедно в Париж предизвиква любопитство. Случайна среща ли е това, или двете изпълнителки имат общ ангажимент във френската столица?

Самата Камелия допълнително засилва мистерията. Към публикацията си тя е написала: „Поздрав от Париж! Благодаря ти, Мистър К“. Кой точно е „Мистър К.“ и за какво му благодари певицата? Според запознати, той е българин, който е организирал рождения си ден там, а Камелия и Дара са били специалните гости, като са го поздравили съответно срещу тлъсти хонорари. Според запознати Дара е прибрала поне 35 000 евро, докато колежката й от попфолка е получила двойно по-малко.

От останалите кадри става ясно, че Камелия не е сама в Париж, а е в компанията на дългогодишния си любим Цветин. Присъствието на Дара обаче определено е най-неочакваният момент от пътуването.



