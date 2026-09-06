Божана прелетя от „Мамник” в „Преди обед”

„Преди обед” отново се превърна в седянка. Предаването издържа няколко месеца с един водещ и две водещи, а после шефовете решиха, че им трябва и трета дама в екипа. И решиха да заложат на изцяло ново лице, а именно – македонката Екатерина Лазаревска. Прочулата се като Божана от сериала „Мамник” актриса прелетя директно в студиото на „Преди обед” и зае мястото на напусналата преди повече от година Зейнеб Маджурова.



Екатерина всъщност няма нищо общо със Зейнеб нито по професия, нито по финансов статус, но личи, че са я взели, за да замести именно блондинката, защото се вписва в нейния профил като външен вид. И тя като приятелката на Гала е усмихната и изрусена. За разлика от нея обаче още от старта си в предаването на Би Ти Ви се радва по-скоро на подкрепа от зрителите, докато Маджурова каквото и да направеше, беше заливана с критика. „Момичето е позитивно, слънчево и надъхано”; „Страхотна е! Успех!”; „Много си допадат с Петър, че даже малко си и приличат”; „Чудесно попълнение, слънчева и ефирна!”, пишат хората в социалните мрежи. Някои все пак се досещат, че водещи на телевизионните предавания би трябвало да са журналисти, а мястото на актьорите е в театъра и филмите, но те не са много. Повечето приветстват Екатерина и тъй като признават, че не виждат смисъл от толкова много звезди в ефира, предлагат по-възрастните й колежки Яна Донева и Оля Малинова са слязат от екран.

Самата Катя споделя, че влиза в новото си амплоа без очаквания и представи. Изглежда нямаше представа дори че трябва да изключи звука на телефона си и да го остави пред вратата на студиото, защото влезе с него за първия си ефир и той се раззвъня веднага. Така работата й в „Преди обед” започна с фалстарт. Колегата й Петър Дочев се намеси с добра импровизация – взе устройството и отговори на обаждането. Личеше, че това не е постановка, а реален разговор, защото се чуваше гласът на жената, която звъни на новата водеща. Дочев й обясни, че Катя в момента е в ефир и няма как да говори, че трябва да й звъннат след 12 часа, но ако искат да я гледат, могат да си пуснат Би Ти Ви.

Присъствието на Лазаревска в „Преди обед” е изненадващо, тъй като никой не допускаше, че от телевизията ще назначат четвърти водещ на предаването след неуспешния експеримент с Петър Дочев, Оля, Зейнеб и Франциска Йорданова отпреди две години. Тогава хората нарекоха трите дами „триглава ламя”, тъй като ги дразнеха и изглеждаха крещящи и грубовати на фона на предшественичката си Деси Стоянова. След това Зейнеб напусна, Франциска я последва, а Венета Райкова помете всички от студиото и го превзе през септември миналата година, но за кратко. След напускането й хората свикнаха бързо с Петър Дочев и Яна Донева, която зае мястото й по спешност, а Оля Малинова, която така и не успя да си спечели фенове, все пак търпяха. Сега обаче, с влизането на Катя в студиото, отново се обръщат срещу варненката, но заедно с нея вече нападат и Яна. Дори използват обидни и неуместни думи по адрес на водещите: „Тези старите, кудкудякащи, може ли да си отиват?”; „Тези лелки с пеньоарите са противни!”; „Крайно време е двете лелки да се върнат там, откъдето дойдоха! Двама водещи са напълно достатъчни, искаме да гледаме млади, талантливи, харизматични хора!”, пишат доста агресивно зрителите.

От телевизията описват Екатерина по следния начин: „Знае 5 езика, може да борави много добре с ножове, кръстена е на рок банда, Леонардо да Винчи има същата астрологична комбинация като нея”. Не уточняват нито коя е рок бандата, нито кои са петте езика. Лазаревска е родена в Скопие на 16 май 2001г. Като дете проявява подчертан интерес към рисуването и се подготвя да стане художничка. Учи в езикова гимназия и смята да продължи с графика в Берлин. Влюбва се обаче в актьор и започва да се замисля и за работа на сцената. Когато идва момент да избира професията си, сънува специален сън, който я кара да тръгне по пътя на актьора, вместо на художника. Кандидатства в НАТФИЗ, когато е 18-годишна, просто защото успява да се впише само в неговия график за подаване на документи. За изпитите се готви сама и разчита на импровизации. Приема я проф. Атанас Атанасов, с когото след това играе в сериала „Мамник” на БНТ. Именно тази продукция я превръща в звезда с образа на главната героиня – полицайката Божана. От няколко години Катя има връзка с друга звезда на родната сцена – актьорът Калоян Трифонов, изиграл Тако в „Мамник” и Геле в сериала на Би Ти Ви „Вяра, надежда, любов”.