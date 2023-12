Българка на Мис Глоуб 2014

Красивата Мис Вселена 2012 Жана Янева ще вземе участие в престижния конкурс Мис Глоуб 2014.

Събитието ще се проведе в средата на месец септември в Бодрум. Нашенката вече е в усилена подготовка за представянето си.

Над 30 държави пък ще вземат участие в международния форум, които събира най-красивите жени в света на едно място.

Жана Янева, която наскоро стана рекламно лице на световния бранд Who is Who за България, най-вероятно ще бъде облечена с тоалети на марката за представянето си.