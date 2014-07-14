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Цеци Красимирова обръща шотове на морето

Моделката Цеци Красимирова купонясва по родното Черноморие, научи HotArena.net.

https://hotarena.net/az-jenata/ceci-krasimirova-obryshta-shotove-na-moreto HotArena.net
Kali
32788
Цеци Красимирова обръща шотове на морето
Kali
32788

Моделката Цеци Красимирова купонясва по родното Черноморие, научи HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Моделката Цеци Красимирова купонясва по родното Черноморие, научи HotArena.net.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">&nbsp;</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Красавицата, която от известно време живее в Барселона, обръщала шотове текила в компанията на приятелки в известно заведение на плажа в скъпарския курорт Слънчев бряг, пише в. &bdquo;Всеки ден&ldquo;.</span></p>
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2 Коментара

koko

преди 9 години

..am,che tq si e kurva...i bokluk...

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:D

преди 9 години

Zashto be Koko , zashtoto e otishla na more i se zabavlqva, kato vsichki normalni hora li? Mnogo ogranicheno mislene imate povecheto komentatori ,specialno v tozi sait.. taka govorite za horata, vse edno cql jivot ste im bili nastavnici i gi poznavate do bolka.

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