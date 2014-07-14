Цеци Красимирова обръща шотове на морето
Моделката Цеци Красимирова купонясва по родното Черноморие, научи HotArena.net.
Моделката Цеци Красимирова купонясва по родното Черноморие, научи HotArena.net.
<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Моделката Цеци Красимирова купонясва по родното Черноморие, научи HotArena.net.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Красавицата, която от известно време живее в Барселона, обръщала шотове текила в компанията на приятелки в известно заведение на плажа в скъпарския курорт Слънчев бряг, пише в. „Всеки ден“.</span></p>