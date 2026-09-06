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Даниела Рупецова се хвали с куфар за 5000 евро

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Румен Димитров
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Даниела Рупецова се хвали с куфар за 5000 евро

Румен Димитров
252

Даниела Рупецова се похвали с нов луксозен куфар, който според  „Уикенд” е на марката „Луи Вютон”, а моделът е Horizon 55 Taigarama в бял цвят с монограмен принт и алуминиева телескопична дръжка.

Аксесоарът се отличава с характерния монограм на марката и е сред най-разпознаваемите скъпи куфари на пазара.
Подобни модели могат да достигнат цена от около 5000 евро в зависимост от конкретната версия, размера и пазара, на който се предлагат. „Кой ли мъж си е платил за компанията на Даниела с този куфар? Ще трябва да е някой милионер” – питат се в социалните мрежи.


 

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