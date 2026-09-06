Даниела Рупецова се хвали с куфар за 5000 евро

Даниела Рупецова се похвали с нов луксозен куфар, който според „Уикенд” е на марката „Луи Вютон”, а моделът е Horizon 55 Taigarama в бял цвят с монограмен принт и алуминиева телескопична дръжка.

Аксесоарът се отличава с характерния монограм на марката и е сред най-разпознаваемите скъпи куфари на пазара.

Подобни модели могат да достигнат цена от около 5000 евро в зависимост от конкретната версия, размера и пазара, на който се предлагат. „Кой ли мъж си е платил за компанията на Даниела с този куфар? Ще трябва да е някой милионер” – питат се в социалните мрежи.





