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Ивана купи нов апартамент на майка си

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Румен Димитров
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Ивана купи нов апартамент на майка си

Румен Димитров
273

Ивана отпразнува подобаващо рождения ден на майка си Кина. Преди седмица звездата на фолка отбеляза личния празник на родителката си с купон в ресторант в Пловдив. Дойдоха близки приятели на рожденичката, както и внучката й Теодора.

„Ти си моят пристан и когато се радвам, и когато плача!”, не сдържа емоциите си изпълнителката на вечния хит „Шампанско и сълзи”. Тя благодари на майка си за „вълшебното детство”, което е дала на внучката си Теодора. „Истината е, че мама я отгледа. Аз по това време започвах кариерата си и непрекъснато ме нямаше. Страшно разчитах на нашите. Добре че бяха те!”, признава Ивана.
На празника бяха разрязани 2 огромни торти, а рожденичката бе отрупана с разнообразни подаръци. Ивана й взе елегантна дамска чанта в актуалния зелен цвят, изискани златни бижута и нов парфюм от престижна марка, а внучката я зарадва с хубава козметика за лице.

Големият подарък майката на певицата е получила преди няколко месеца – ключовете за нов апартамент в Пловдив, където живее от няколко месеца. Звездата на фолка й подарила жилището, за да е близо до нея. То е в чисто нова кооперация, а Кина е първия му обитател.

В момента певицата ударно подготвя големия си концерт, който е пред октомври в зала „Арена София”. Билетите за спектакъла почти са разпродадени. Ивана ще пее изцяло на живо, а освен нея на сцената ще излязат и няколко специални гости, чиито имена се пазят в тайна. Все още няма яснота дали Стояна също ще участва – двете прекратиха съвместната си дейност през зимата и всяка потегли по своя път. Официално твърдят, че не са се карали, но е очевидно, че има известно напрежение.
 

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