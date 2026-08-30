Мария Бакалова се бетонира като водеща на „Евровизия” 2027

Мария Бакалова се бетонира като най-силното предложение за водеща на „Евровизия” 2027, след като родният й град Бургас бе избра за домакин. Ако доскоро имаше и други ярки кандидатки за мястото, то сега е почти сигурно, че именно израсналата в Бургас актриса ще изгрее в най-голямото музикално събитие в света.



Изборът на Мария Бакалова за водеща на „Евровизия” догодина е най-естественият предвид мястото, където ще се проведе песенният конкурс. Звездата не само е най-известната българка в Холивуд, но и е родена и израснала в Бургас, където практически се оформя като бъдещ артист, преди да я приемат в софийския НАТФИЗ. Организаторите отдавна се зарекоха, че в музикалното състезание догодина ще вложат всички ресурси, с които разполагат, за да се покажат пред света като красивото морско лице на България. Затова се очаква да залагат и на местни звезди в програмата, а най-голямата сред тях е именно номинираната за „Оскар” Бакалова.

Само преди дни бе обявен пореден холивудски проект, в който Мария влиза с голяма роля. Това е коледната лента „Марги Клаус”, в която съпругата на Дядо Коледа спасява празника, след като добрият старец изчезва. Мария си партнира в проекта с друга голяма холивудска звезда – Мелиса Маккарти, най-известна у нас с главната си роля в сериала „Майк и Моли”. Премиерата ще е малко след „Евровизия” 2027, така че участието на актрисата като водеща на конкурса ще бъде добра реклама за филма. От друга страна родената в Бургас звезда е разпознаваема в целия свят и организаторите на „Евровизия” едва ли ще пропуснат да се похвалят с нея. По този начин продуцентите на филма и на музикалното шоу ще си направят взаимна реклама.

Самата Бакалова също едва ли ще откаже да излезе на сцената на най-масово отразяваното музикално събитие, а и вече има опит като лице на концерти – два пъти е водила наградите на БГ Радио. Единственото, което би могло да я спъне за „Евровизия”, е евентуален договор, който й забранява подобни изяви. Но засега не е известно звездата да е подписвала такъв контракт.

И докато изборът на Бакалова изглежда сигурен, положението с нейния партньор на сцената е под голяма въпросителна. Феновете масово спрягат за тази роля двама души. Единият е нейният колега, близък приятел и съдружник Юлиан Костов. Той също има успехи на екран зад граница, макар да не могат да се сравнят с нейните, но кандидатурата му не е така силна, както на Мария. Другото име е на Григор Димитров. Той наистина е голяма световна звезда, разпознаваемо лице, но не е ясно как би се справил като водещ, тъй като няма опит в това.

Ако обаче организаторите продължат „бургаската линия” при водещите, нито един от двамата няма да е подходящ, защото първият е от Варна, а вторият – от Хасково. Затова пък актьорът Петър Дочев е бургазлия и владее отлично английски език, което е задължително за „Евровизия”. Той със сигурност ще стои добре на екран като партньор на Бакалова, а това, че е лице на Би Ти Ви, едва ли ще е проблем. Напоследък частната телевизия с голяма охота отразява всичко около „Евровизия”, забравяйки конкуренцията с БНТ. Едва ли ще откаже на водещия на „Преди обед” да я представи на световния форум, стига да му го предложат.