Мария Бакалова се отказа от русото

Мария Бакалова, която стана звезда в Холивуд като блондинка, се е отказала от русото. Косата й вече е в нюанси на тъмно рижо, известно в козметиката като „махагон”.



Актрисата показа новата си прическа на премиерата на най-новия си филм – „Мейдей”. Това е екшън комедия, в която българката си партнира с големи звезди на Холивуд като Раян Рейнордс, познат у нас най-вече като Кен от „Барби”, и Кетен Брана, снимал почти легендарни филми по класики като „Франкенщайн” и „Хамлет”. Мария влиза в новата лента с ключова роля.

Във филма тя е блондинка, но за премиерата беше сменила цвета на косата си. Актрисата започва бавно да се приближава към кестенявото. Естественият цвят на косата на Бакалова е именно кестеняв. Предстои да видим дали ще прибягва до по-тъмни тонове боя занапред, за да си го върне, или ще се ограничи до „махагона”.



