Мис Монтекатини крие гадже - футболист

Мис Монтекатини Виржиния Иванова, която наскоро събра погледите на конкурса \"Мис Силикон 2014\" и незаслужено стана трета, вместо да грабне короната, криела гадже - футболист.



Тайнственият й любим дотолкова не искал показност, че й забранявал да качва техни общи снимки във фейсбук.



Не е ясно дали Виржиния се е хванала с някой от по-известните футболисти, но в свое интервю единственото, което признала е, че го придружавала навсякъде, дори и в Македония, където живеели няколко месеца.



Виржиния и футболиста дори обмисляла сватба в Италия, където тя често ходела при свои близки.