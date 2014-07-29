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Мис Монтекатини крие гадже - футболист

Мис Монтекатини Виржиния Иванова, която наскоро събра погледите на конкурса "Мис Силикон 2014" и незаслужено стана трета, вместо да грабне короната, криела гадже - футболист.Тайнственият й любим дотолкова не искал показност, че й забранявал да качва техни общи снимки във фейсбук.

https://hotarena.net/az-jenata/mis-montekatini-krie-gadje-futbolist HotArena.net
reni1
16492
Мис Монтекатини крие гадже - футболист
reni1
16492

Мис Монтекатини Виржиния Иванова, която наскоро събра погледите на конкурса "Мис Силикон 2014" и незаслужено стана трета, вместо да грабне короната, криела гадже - футболист.Тайнственият й любим дотолкова не искал показност, че й забранявал да качва техни общи снимки във фейсбук.

Мис Монтекатини Виржиния Иванова, която наскоро събра погледите на конкурса \"Мис Силикон 2014\" и незаслужено стана трета, вместо да грабне короната, криела гадже - футболист.

Тайнственият й любим дотолкова не искал показност, че й забранявал да качва техни общи снимки във фейсбук.

Не е ясно дали Виржиния се е хванала с някой от по-известните футболисти, но в свое интервю единственото, което признала е, че го придружавала навсякъде, дори и в Македония, където живеели няколко месеца.

Виржиния и футболиста дори обмисляла сватба в Италия, където тя често ходела при свои близки. 

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