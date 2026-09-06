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Наталия Гуркова показа порасналата си дъщеря

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Румен Димитров
287
Наталия Гуркова показа порасналата си дъщеря

Румен Димитров
287

Наталия Гуркова показа колко е пораснала дъщеря й Джорджия.

17-годишното момиче все повече прилича на известната си майка и уверено върви по нейните стъпки. Наследницата на „Мис България 1998” също има слабост към сцената и конкурсите за красота. Още от малка се изявява като модел, печелила и международни титли. Сред тях е и победата ѝ в „Литъл Мис Нейшън” в Бразилия, където освен с красотата си впечатлява и с певческия си талант.

Джорджия е артистична натура – занимава се с танци, пеене и рисуване. Има интереси в различни сфери на изкуството и може би тепърва ще показва на какво е способна.
Гуркова неведнъж е споделяла, че не иска да налага на дъщеря си какъв път да избере. За нея е важно момичето да се занимава с това, което истински обича. „В очите на дъщерите блести силата на майката”, лаконична е бившата миска.

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