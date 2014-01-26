Яна Акимова оглави престижен пост в новия сезон на Денсинг Старс! (ПОДРОБНОСТИ) Професионалната танцьорка Яна Акимова &ndash; Димитрова ще се подвизава като главен консултант на денс шоуто. Освен, че ще отговаря за хореографията на двойките, тя ще участва и в подбора на известните лица, които ще се пораздвижат в реалитито, научи HotArena.net. https://hotarena.net/az-jenata/qna-akimova-oglavi-prestijen-post-v-noviq-sezon-na-densing-stars-podrobnosti HotArena.net Kali 27272 Професионалната танцьорка Яна Акимова &ndash; Димитрова ще се подвизава като главен консултант на денс шоуто. Освен, че ще отговаря за хореографията на двойките, тя ще участва и в подбора на известните лица, които ще се пораздвижат в реалитито, научи HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Професионалната танцьорка Яна Акимова – Димитрова ще се подвизава като главен консултант на денс шоуто. Освен, че ще отговаря за хореографията на двойките, тя ще участва и в подбора на известните лица, които ще се пораздвижат в реалитито, научи HotArena.net.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Съпругата на Петко Димитров е поканена да бъде главен консултант в четвъртия сезон на „Денсинг старс“, който ще стартира през март по Нова. Тъй като е бременна в четвъртия месец, тя няма да бъде сред участниците.<br /></span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Хубавицата ще отговаря за хореографиите на двойките, както и ще се включи в процедурата по избирането им за участие в шоуто.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Всички професионални танцьори от предния сезон продължават и в новия. От кухнята на предаването издават, че продуцентите са се видяли и с участниците от „ВИП Брадър“ и в момента текат преговори. За сега сигурен участник е само Лияна.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Догодина се планира да се направи „ол старс“ сезон, в който да се включат най-изпъкналите участници от предни сезони на танцовото шоу.</span></p>