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Ралица Паскалева отиде измачкана при президента

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Румен Димитров
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Ралица Паскалева отиде измачкана при президента

Румен Димитров
581

Ралица Паскалева и Теодор Салпаров бяха сред специалните гости на президентството, където президентът Илияна Йотова ги прие преди големия бенефис на волейболната легенда.

Актрисата и телевизионна водеща се появи в елегантен син костюм, който обаче привлече внимание по друга причина. Колеги на Ралица веднага забелязаха, че тоалетът й изглежда доста измачкан и сякаш е бил облечен набързо, без да мине през ютията. Макар визията й да беше стилна като замисъл, гънките по сакото и панталона не останаха незабелязани.

В социалните мрежи не липсваха коментари от наблюдателни фенове, които се пошегуваха, че за среща с президента е можела да се постарае малко повече за вида си.

 

 

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