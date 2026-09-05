Райна Караянева с дипломна работа за чалгата

Райна Караянева се включи в спора около решението фолк певицата Мария да не бъде допусната до сцената на Античния театър в Пловдив. В „Преди обед" тя разкри, че темата за чалга културата е била част дори от академичните ѝ занимания.

„Дипломната ми работа е на тема „Чалга културата на прехода". Трябваше да се дипломирам с тази тема, но засега не съм", разказа Караянева.

Дискусията идва след решението Мария да не участва като гост в концерта на гръцкия изпълнител Константинос Аргирос в Античния театър. От общинския институт „Старинен Пловдив", който стопанисва обекта, обясниха, че имат негласна позиция да не допускат попфолк изпълнители на тази сцена заради характера на репертоара.

Мария вече беше участвала в концертите на Аргирос в Бургас и Варна. По думите ѝ за Пловдив също е било предвидено около 20-минутно участие с балет, преди плановете да бъдат променени.

Караянева обаче постави под въпрос отношението към жанра като цяло.

„Българският попфолк отдавна не е това, което беше. Той беше забавен, отпускащ душата", коментира тя в „Преди обед".

Случаят отново отвори по-широкия спор за мястото на попфолка в културни пространства като Античния театър и дали музикалният жанр трябва да бъде критерий при избора на изпълнители.