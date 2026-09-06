Телевизор падна върху главата на синоптичката Деница Стоянова

Куриозен инцидент е преживяла синоптичката Деница Стоянова на път за работа. Телевизор е паднал върху главата й, но за щастие звездата на Нова тв се е отървала само с малка драскотина на скулата. Тя дори успя се пошегува с абсурдното съвпадение.



„Какъв е шансът да работя в телевизия и тръгвайки за работа, да ми падне телевизор на главата? Какво е тълкуванието?”, попита брюнетката. Макар че въпросът й звучи шеговито, едва ли в момента на инцидента й е било до смях. За късмет обаче, неприятната случка е без сериозни последствия.

Деница започна работа в Нова тв преди 2 години и успя да се утвърди като водеща на прогнозата за времето. Преди се изявяваше като инфлуенсър в социалните мрежи и показваше голяма част от живота си, но от доста време е по-дискретна и вече не е особено активна онлайн.



