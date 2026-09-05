Тита си татуира голямо „Д“ в чест на гаджето си (Пикантни снимки)

Певицата Тита и новият ѝ приятел увековечиха любовта си с татуировки.
Влюбените гълъбчета посетиха известно тату студио, където виден специалист изписа инициали върху ръцете им. На кожата на изпълнителката вече личи буквата „Д“ — първата буква от името на нейния любим.
Самата Тита все още не разкрива как е цялото име на мачото. Мъжът от своя страна се е нашарил с „Х“ — буквата, свързана с името на певицата Христина.
Това е първият татус на Тита, а фактът, че е направен в чест на половинката ѝ, го прави още по-ценен за изпълнителката.