Тита си татуира голямо „Д“ в чест на гаджето си (Пикантни снимки) https://hotarena.net/az-jenata/tita-si-tatuira-golyamo-d-v-chest-na-gadzheto-si-pikantni-snimki HotArena.net

Певицата Тита и новият ѝ приятел увековечиха любовта си с татуировки.

Влюбените гълъбчета посетиха известно тату студио, където виден специалист изписа инициали върху ръцете им. На кожата на изпълнителката вече личи буквата „Д“ — първата буква от името на нейния любим.

Самата Тита все още не разкрива как е цялото име на мачото. Мъжът от своя страна се е нашарил с „Х“ — буквата, свързана с името на певицата Христина.

Това е първият татус на Тита, а фактът, че е направен в чест на половинката ѝ, го прави още по-ценен за изпълнителката.