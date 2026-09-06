Ваня Щерева чукна 56, реве заради бръчките

Певицата Ваня Щерева посрещна 56-ия си рожден ден в края на август с признание, че никак не е очарована от напредването на възрастта.

„Ало? 56? Айде, добре сте ми дошли, ма ще ви замоля да не ми прайте проблеми на здравето, да се държите прилично, щот, нали, не ви отива на годините“, пошегува се блондинката. Те призна още, че има сериозни планове и няма намерение да позволява на възрастта да й пречи да ги осъществи.

„Имам много работа и само моля да не ми пречите да си извадя албума и спектакъла на 18 ноември. Е така, да си се разбираме – мир да има, хармония, лекота и лебеди, оттам нататък аз си знам как”, написа тя.

Малко по-късно обаче рожденичката направи и лирично отклонение. Тя сподели нещо, което вероятно много жени на нейната възраст си мислят, но невинаги казват на глас. „Защо трябва да остаряваме, да имаме бръчки, не е честно!“, ядоса се Ваня. Почитателите й побързаха да я успокоят, че остаряването всъщност е привилегия, която не всеки има, а най-важното е човек да запази духа си млад. Щерева не крие, че навлизането в третата възраст е сериозен проблем за нея. Ваня винаги се е чувствала като тийнейджърка по дух и не желае да се възприема като бабичка, следяща промоциите в „Кауфланд”.

